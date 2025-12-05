Amor en Movimiento supera las 6 mil atenciones en Saltillo
Programa se mantiene vigente al interior de las colonias, barrios y ejidos
La unidad móvil del programa Amor en Movimiento, operada por el DIF Saltillo, ha brindado atención gratuita en salud a 6 mil 306 personas, consolidándose como una de las iniciativas más importantes para mejorar la calidad de vida de la población en zonas urbanas y rurales.
La presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, informó que gracias a este programa se han entregado mil 269 aparatos auditivos y 4 mil 349 lentes, además de glucómetros para quienes requieren monitorear sus niveles de azúcar.
En materia dental, la unidad ha realizado 4 mil 460 servicios, entre ellos limpiezas, aplicación de flúor, obturaciones, selladores, cementaciones y extracciones.
Con el apoyo del alcalde Javier Díaz González, la unidad móvil ha participado en 90 jornadas, de las cuales 72 se efectuaron en la zona urbana y 18 en comunidades rurales.
“Buscamos beneficiar a las y los saltillenses que lo requieren, cubriendo todos los sectores de Saltillo, incluidos nuestros ejidos”, destacó López Naranjo.
Durante esta semana, Amor en Movimiento acudió a la Secundaria Eloy Dewey Castilla en Lomas del Refugio y al Centro de Readaptación Juvenil Saltillo. Asimismo, formó parte de la Jornada Estatal de Salud ‘Juventud a Pasos de Gigante’ en el Centro de Educación Normal, organizada por el Instituto Coahuilense de la Juventud.
En semanas recientes, la unidad también visitó la Primaria Francisco de Urdiñola, el Centro Comunitario de La Herradura, las colonias Morelos 5º Sector y Miravalle, así como el ejido Presa de San Pedro, llevando atención directa a quienes más lo necesitan.