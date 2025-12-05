Amor en Movimiento supera las 6 mil atenciones en Saltillo

Saltillo
/ 5 diciembre 2025
    Amor en Movimiento supera las 6 mil atenciones en Saltillo
    El programa ha participado en 90 jornadas, 72 urbanas y 18 rurales. FOTO: CORTESÍA

Programa se mantiene vigente al interior de las colonias, barrios y ejidos

La unidad móvil del programa Amor en Movimiento, operada por el DIF Saltillo, ha brindado atención gratuita en salud a 6 mil 306 personas, consolidándose como una de las iniciativas más importantes para mejorar la calidad de vida de la población en zonas urbanas y rurales.

La presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, informó que gracias a este programa se han entregado mil 269 aparatos auditivos y 4 mil 349 lentes, además de glucómetros para quienes requieren monitorear sus niveles de azúcar.

TE PUEDE INTERESAR: Aguas de Saltillo: organismos tendrán prioridad ante nueva Ley de Aguas

En materia dental, la unidad ha realizado 4 mil 460 servicios, entre ellos limpiezas, aplicación de flúor, obturaciones, selladores, cementaciones y extracciones.

Con el apoyo del alcalde Javier Díaz González, la unidad móvil ha participado en 90 jornadas, de las cuales 72 se efectuaron en la zona urbana y 18 en comunidades rurales.

“Buscamos beneficiar a las y los saltillenses que lo requieren, cubriendo todos los sectores de Saltillo, incluidos nuestros ejidos”, destacó López Naranjo.

$!Han atendido a 6,306 personas con servicios de salud gratuitos.
Han atendido a 6,306 personas con servicios de salud gratuitos. FOTO: CORTESÍA

Durante esta semana, Amor en Movimiento acudió a la Secundaria Eloy Dewey Castilla en Lomas del Refugio y al Centro de Readaptación Juvenil Saltillo. Asimismo, formó parte de la Jornada Estatal de Salud ‘Juventud a Pasos de Gigante’ en el Centro de Educación Normal, organizada por el Instituto Coahuilense de la Juventud.

En semanas recientes, la unidad también visitó la Primaria Francisco de Urdiñola, el Centro Comunitario de La Herradura, las colonias Morelos 5º Sector y Miravalle, así como el ejido Presa de San Pedro, llevando atención directa a quienes más lo necesitan.

Temas


apoyos sociales
Salud

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las unidades tienen capacidad para 77 pasajeros y accesibilidad para personas con discapacidad.

‘Aquí Vamos Gratis’ genera ahorro de 18 mdp para familias de Saltillo

El presidente Donald Trump habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca en Washington.

Planea Trump reactivar la Doctrina Monroe para consolidar a EU como líder en América
La operadora municipal afirmó cumplir con los parámetros establecidos por la Organización de las Naciones Unidas.

Aguas de Saltillo: organismos tendrán prioridad ante nueva Ley de Aguas
Hasta enero... la inflación

Hasta enero
true

UAdeC: Nuestra universidad siempre con penurias, pues ¿cómo la administran?
true

Tractores hacia adelante, patrullas para atrás. Oposición ciudadana avanza. Repliegan a represores
La FIFA anunció el premio semanas después de que el Comité Noruego del Nobel pasara por alto a Trump para su prestigioso Premio Nobel de la Paz en octubre.

Gianni Infantino le entrega a Donald Trump el Premio FIFA de la Paz
La planta Nochebuena es tóxica para gatos y perros.

La Nochebuena es tóxica para gatos y perros: Conoce AQUÍ los síntomas