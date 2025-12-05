Amor en Movimiento supera las 6 mil atenciones en Saltillo

La unidad móvil del programa Amor en Movimiento, operada por el DIF Saltillo, ha brindado atención gratuita en salud a 6 mil 306 personas, consolidándose como una de las iniciativas más importantes para mejorar la calidad de vida de la población en zonas urbanas y rurales.

La presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, informó que gracias a este programa se han entregado mil 269 aparatos auditivos y 4 mil 349 lentes, además de glucómetros para quienes requieren monitorear sus niveles de azúcar.

En materia dental, la unidad ha realizado 4 mil 460 servicios, entre ellos limpiezas, aplicación de flúor, obturaciones, selladores, cementaciones y extracciones.

Con el apoyo del alcalde Javier Díaz González, la unidad móvil ha participado en 90 jornadas, de las cuales 72 se efectuaron en la zona urbana y 18 en comunidades rurales.

“Buscamos beneficiar a las y los saltillenses que lo requieren, cubriendo todos los sectores de Saltillo, incluidos nuestros ejidos”, destacó López Naranjo.