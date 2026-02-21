Antes de que termine el sexenio saltillenses podrán viajar en tren a CDMX: Sheinbaum
El proyecto busca impulsar el desarrollo local mediante la reactivación de estaciones ferroviarias
Durante su visita a Saltillo la tarde de este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el desarrollo ferroviario en el norte del país recibirá un impulso histórico con la puesta en marcha del proyecto de tren de pasajeros que conectará la Ciudad de México con la frontera norte, pasando por la capital de Coahuila.
“Antes de que termine el sexenio ya se van a poder ir en tren a la Ciudad de México”, expresó durante el evento en el que dio el banderazo de inicio de obras del Hospital Regional de Especialidades del IMSS.
En su mensaje, la mandataria informó que supervisará, junto con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, los trabajos iniciales de esta ruta estratégica que unirá a la Ciudad de México, San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey.
Avances en rutas y licitaciones
El plan de conectividad presenta distintos niveles de avance según el tramo geográfico. Sheinbaum reportó avances importantes en la ruta Ciudad de México–Querétaro, la cual se espera concluir antes de que finalice el sexenio.
Respecto a la conexión hacia el norte, anunció que se llevarán a cabo las licitaciones correspondientes para los tramos Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
Destacó que el segmento que conectará directamente a Saltillo con Nuevo Laredo ya se encuentra en fase de trabajo, lo que permitirá acelerar la integración de Coahuila a la red nacional de trenes de pasajeros.
Impulso al desarrollo local
Más allá de ser un medio de transporte, la presidenta enfatizó que el regreso del tren también impulsará el desarrollo de las comunidades por donde transite.
“El tren no solo es un modo de transporte muy bueno, sino que además permite el desarrollo local”, afirmó.
Explicó que uno de los pilares del proyecto será la recuperación de estaciones ferroviarias en localidades que perdieron este servicio tras la desaparición de los trenes de pasajeros hace décadas.
“Eso va a ayudar a todo el desarrollo, no solamente de Coahuila, sino de todo el país”, concluyó.
Cabe señalar que esta semana el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous, presentó oficialmente el proyecto durante la conferencia matutina presidencial.
En dicha presentación se informó que el plan contempla la adquisición de 47 trenes de pasajeros, con una velocidad máxima de 165 kilómetros por hora. Las unidades tendrán una longitud de 100 metros y una capacidad de hasta 632 pasajeros: 334 sentados en trayectos cortos y 271 en recorridos largos.