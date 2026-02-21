Antes de que termine el sexenio saltillenses podrán viajar en tren a CDMX: Sheinbaum

Saltillo
/ 21 febrero 2026
    Antes de que termine el sexenio saltillenses podrán viajar en tren a CDMX: Sheinbaum
    El tren conectará la Ciudad de México con la frontera norte, pasando por Saltillo, afirmó la presidenta en su visita a la capital coahuilense. HÉCTOR GARCÍA

El proyecto busca impulsar el desarrollo local mediante la reactivación de estaciones ferroviarias

Durante su visita a Saltillo la tarde de este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el desarrollo ferroviario en el norte del país recibirá un impulso histórico con la puesta en marcha del proyecto de tren de pasajeros que conectará la Ciudad de México con la frontera norte, pasando por la capital de Coahuila.

“Antes de que termine el sexenio ya se van a poder ir en tren a la Ciudad de México”, expresó durante el evento en el que dio el banderazo de inicio de obras del Hospital Regional de Especialidades del IMSS.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum anuncia inversión de 40 mmdp para Coahuila en viviendas; ya comenzó la entrega de beneficios en Monclova

En su mensaje, la mandataria informó que supervisará, junto con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, los trabajos iniciales de esta ruta estratégica que unirá a la Ciudad de México, San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey.

Avances en rutas y licitaciones

El plan de conectividad presenta distintos niveles de avance según el tramo geográfico. Sheinbaum reportó avances importantes en la ruta Ciudad de México–Querétaro, la cual se espera concluir antes de que finalice el sexenio.

Respecto a la conexión hacia el norte, anunció que se llevarán a cabo las licitaciones correspondientes para los tramos Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.

Destacó que el segmento que conectará directamente a Saltillo con Nuevo Laredo ya se encuentra en fase de trabajo, lo que permitirá acelerar la integración de Coahuila a la red nacional de trenes de pasajeros.

$!La mandataria supervisará el arranque del proyecto junto al gobernador Manolo Jiménez, señaló durante el arranque de obra del hospital regional.
La mandataria supervisará el arranque del proyecto junto al gobernador Manolo Jiménez, señaló durante el arranque de obra del hospital regional. HÉCTOR GARCÍA

Impulso al desarrollo local

Más allá de ser un medio de transporte, la presidenta enfatizó que el regreso del tren también impulsará el desarrollo de las comunidades por donde transite.

“El tren no solo es un modo de transporte muy bueno, sino que además permite el desarrollo local”, afirmó.

Explicó que uno de los pilares del proyecto será la recuperación de estaciones ferroviarias en localidades que perdieron este servicio tras la desaparición de los trenes de pasajeros hace décadas.

“Eso va a ayudar a todo el desarrollo, no solamente de Coahuila, sino de todo el país”, concluyó.

Cabe señalar que esta semana el titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, Andrés Lajous, presentó oficialmente el proyecto durante la conferencia matutina presidencial.

En dicha presentación se informó que el plan contempla la adquisición de 47 trenes de pasajeros, con una velocidad máxima de 165 kilómetros por hora. Las unidades tendrán una longitud de 100 metros y una capacidad de hasta 632 pasajeros: 334 sentados en trayectos cortos y 271 en recorridos largos.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

