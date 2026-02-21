Antes de que termine el sexenio saltillenses podrán viajar en tren a CDMX: Sheinbaum

Durante su visita a Saltillo la tarde de este sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el desarrollo ferroviario en el norte del país recibirá un impulso histórico con la puesta en marcha del proyecto de tren de pasajeros que conectará la Ciudad de México con la frontera norte, pasando por la capital de Coahuila.

“Antes de que termine el sexenio ya se van a poder ir en tren a la Ciudad de México”, expresó durante el evento en el que dio el banderazo de inicio de obras del Hospital Regional de Especialidades del IMSS.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum anuncia inversión de 40 mmdp para Coahuila en viviendas; ya comenzó la entrega de beneficios en Monclova

En su mensaje, la mandataria informó que supervisará, junto con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, los trabajos iniciales de esta ruta estratégica que unirá a la Ciudad de México, San Luis Potosí, Saltillo y Monterrey.

Avances en rutas y licitaciones

El plan de conectividad presenta distintos niveles de avance según el tramo geográfico. Sheinbaum reportó avances importantes en la ruta Ciudad de México–Querétaro, la cual se espera concluir antes de que finalice el sexenio.

Respecto a la conexión hacia el norte, anunció que se llevarán a cabo las licitaciones correspondientes para los tramos Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.

Destacó que el segmento que conectará directamente a Saltillo con Nuevo Laredo ya se encuentra en fase de trabajo, lo que permitirá acelerar la integración de Coahuila a la red nacional de trenes de pasajeros.