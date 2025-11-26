Destaca Coahuila en condiciones laborales para las mujeres: IMCO
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Mientras la entidad resalta en seguridad y con menores índices de informalidad, tiene áreas de oportunidad en delitos sexuales y embarazos adolescentes
Coahuila destacó en varios rubros dentro de las condiciones laborales para las mujeres, de acuerdo con la cuarta edición del informe “Estados con lupa de género”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que analiza a las 32 entidades federativas a partir de 16 indicadores.
El documento, publicado el 25 de noviembre, señala que ninguna entidad ofrece condiciones óptimas para las mujeres a lo largo de su trayectoria profesional. La medición clasifica el desempeño en seis niveles: muy alto, alto, medio alto, medio bajo, bajo y muy bajo. La Ciudad de México obtuvo el mejor resultado con un nivel “alto”, mientras que Oaxaca se ubicó en “muy bajo”.
TE PUEDE INTERESAR: Urgen mujeres alto a violencia de género en todo el País
Coahuila alcanzó un nivel “medio alto” con una calificación de 60.2, derivada de indicadores agrupados en tres pilares: entrada al mercado laboral, permanencia laboral y autonomía económica. En los tres, la entidad aparece en la posición 10.
En el pilar de entrada al mercado laboral, el estudio señala que 44.1% de las mujeres de 18 años y más cuenta con educación superior, lo que coloca al estado en el lugar 18. En cuanto a desigualdad del trabajo no remunerado, las mujeres dedican 55.6% más horas semanales que los hombres. Respecto a la inseguridad en el transporte público, 20.4% de las mujeres dejó de utilizarlo por temor a ser víctima de un delito.
En homicidios dolosos y feminicidios, Coahuila ocupa la posición 3 al registrar uno de los niveles más bajos del país, con una tasa de 1.6 víctimas por cada 100 mil habitantes. También se reporta que 14.3% de las mujeres potencialmente activas no puede incorporarse al mercado laboral. El indicador con peor desempeño en este pilar fue el embarazo adolescente: 15.7% de los nacimientos corresponde a madres menores de 20 años, lo que coloca al estado en el lugar 23.
🇲🇽 Ninguna entidad ofrece condiciones óptimas para que las mujeres desarrollen su trayectoria laboral.#CDMX, #BCS y #NL tienen los mejores entornos para que más mujeres entren, permanezcan y crezcan en la economía remunerada.#EstadosConLupaDeGénero 👉https://t.co/8f6QaZzNm4 pic.twitter.com/Dx3LLjkQYo— IMCO (@imcomx) November 26, 2025
En el apartado de permanencia en el mercado laboral, los indicadores más desfavorables son la brecha salarial —con una diferencia de 17.8% entre los ingresos promedio de hombres y mujeres, que ubica a la entidad en la posición 23— y la incidencia de delitos sexuales, donde Coahuila se sitúa en el lugar 25.
La informalidad laboral entre mujeres no agropecuarias asciende a 37.9%. En cobertura de cuidados para la primera infancia, 44.6% de niñas y niños de 0 a 5 años asisten a guardería o preescolar. El estado cuenta con 12.8 unidades de cuidado para personas mayores por cada 100 mil habitantes de 65 años o más. Para los trabajadores del gobierno estatal existen 10 días de permiso de paternidad.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Ha sido un éxito’: Citlalli Hernández celebra entrega masiva de la Cartilla de Derechos de las Mujeres
En el pilar de autonomía económica, el documento reporta que 25.4% de las mujeres percibe ingresos laborales inferiores al costo de la canasta alimentaria. Además, 19.3% de las mujeres de 15 años y más no recibe ingresos monetarios directos. Solo 17.1% de las emprendedoras opera en la formalidad y 17.6% de las mujeres posee o coposee legalmente una vivienda.
Para mejorar las condiciones de participación económica de las mujeres, el IMCO propone fortalecer los sistemas estatales de cuidados; ampliar los permisos de paternidad para fomentar la corresponsabilidad; y desarrollar programas que faciliten la formalización de negocios liderados por mujeres mediante el acceso a créditos y acompañamiento empresarial.