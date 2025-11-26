Destaca Coahuila en condiciones laborales para las mujeres: IMCO

Coahuila destacó en varios rubros dentro de las condiciones laborales para las mujeres, de acuerdo con la cuarta edición del informe “Estados con lupa de género”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que analiza a las 32 entidades federativas a partir de 16 indicadores.

El documento, publicado el 25 de noviembre, señala que ninguna entidad ofrece condiciones óptimas para las mujeres a lo largo de su trayectoria profesional. La medición clasifica el desempeño en seis niveles: muy alto, alto, medio alto, medio bajo, bajo y muy bajo. La Ciudad de México obtuvo el mejor resultado con un nivel “alto”, mientras que Oaxaca se ubicó en “muy bajo”.

TE PUEDE INTERESAR: Urgen mujeres alto a violencia de género en todo el País

Coahuila alcanzó un nivel “medio alto” con una calificación de 60.2, derivada de indicadores agrupados en tres pilares: entrada al mercado laboral, permanencia laboral y autonomía económica. En los tres, la entidad aparece en la posición 10.

En el pilar de entrada al mercado laboral, el estudio señala que 44.1% de las mujeres de 18 años y más cuenta con educación superior, lo que coloca al estado en el lugar 18. En cuanto a desigualdad del trabajo no remunerado, las mujeres dedican 55.6% más horas semanales que los hombres. Respecto a la inseguridad en el transporte público, 20.4% de las mujeres dejó de utilizarlo por temor a ser víctima de un delito.

En homicidios dolosos y feminicidios, Coahuila ocupa la posición 3 al registrar uno de los niveles más bajos del país, con una tasa de 1.6 víctimas por cada 100 mil habitantes. También se reporta que 14.3% de las mujeres potencialmente activas no puede incorporarse al mercado laboral. El indicador con peor desempeño en este pilar fue el embarazo adolescente: 15.7% de los nacimientos corresponde a madres menores de 20 años, lo que coloca al estado en el lugar 23.