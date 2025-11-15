Saltillo cerrará el año con una inversión histórica de 100 mdp al campo; destacan programas de vivienda y abrevaderos

Saltillo cerrará su primer año de administración municipal con una inversión histórica de 100 millones de pesos destinados al campo, anunció el alcalde Javier Díaz González durante la entrega de beneficios de los programas Mejoramiento de Viviendas Rurales y Desazolves de Bordos de Abrevadero. TE PUEDE INTERESAR: Realizan limpieza profunda en banquetas del Centro de Saltillo

El evento se llevó a cabo en el ejido Presa de San Pedro, donde el edil destacó que estos avances son resultado de la coordinación con el Gobierno del Estado y con los propios productores. Reconoció especialmente al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su respaldo a las comunidades rurales de la capital. “El gobierno municipal es y seguirá siendo cercano a la gente del campo. Todos los programas sociales y productivos que impulsamos junto al gobernador están dirigidos a mejorar su calidad de vida”, afirmó.

Dentro del programa de Mejoramiento de Viviendas Rurales, el alcalde informó que se construyeron 190 techos en 25 ejidos, con una inversión cercana a 17 millones de pesos. Estas acciones, subrayó, elevan la seguridad de las viviendas, reducen filtraciones y mejoran el confort térmico de las familias. Entre las comunidades beneficiadas destacan: Puebla, El Mesón, Llanos de la Unión de Abajo, San José de la Joya, Las Colonias, Buñuelos, Astilleros, Santa Victoria y La Esperanza, entre otras.

En el programa de Desazolves de Bordos de Abrevadero, se realizaron 19 intervenciones en el mismo número de comunidades rurales, con una inversión total de 6.5 millones de pesos, para mejorar el almacenamiento de agua destinado a la actividad agropecuaria. Los trabajos se llevaron a cabo en puntos como San José del Alamito, San Felipe, San Juan del Retiro, El Colorado, San Francisco del Ejido, Encarnación de Guzmán, Santa Victoria, Buñuelos, La Esperanza y Potrero San Pedro. El director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre, detalló que durante el año se otorgaron apoyos económicos para la preparación y siembra de 7 mil 500 hectáreas, beneficiando a más de 2 mil 500 productores.

Además, se distribuyeron: 40 toneladas de semilla de sorgo forrajero, 40 toneladas de avena, 5 mil 300 litros de fertilizante, 40 sementales bovinos, 10 caprinos y 9 ovinos, 35 toneladas de suplemento alimenticio, 70 toneladas de alimento concentrado para ganado. También se ejecutaron obras de infraestructura y abasto de agua, además de apoyos alimentarios del DIF Saltillo que alcanzaron a 3 mil 500 familias. Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, afirmó que este año se concretaron proyectos que mejoraron de manera significativa la calidad de vida en las comunidades rurales.