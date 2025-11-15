Saltillo cerrará el año con una inversión histórica de 100 mdp al campo; destacan programas de vivienda y abrevaderos

Saltillo
/ 15 noviembre 2025
    Saltillo cerrará el año con una inversión histórica de 100 mdp al campo; destacan programas de vivienda y abrevaderos
    El alcalde Javier Díaz González refrenda su compromiso con las familias del campo al supervisar los beneficios del programa de Mejoramiento de Viviendas Rurales, que este año permitió la construcción de 190 techos en 25 ejidos. FOTO: CORTESÍA

Saltillo cerrará su primer año de administración municipal con una inversión histórica de 100 millones de pesos destinados al campo, anunció el alcalde Javier Díaz González durante la entrega de beneficios de los programas Mejoramiento de Viviendas Rurales y Desazolves de Bordos de Abrevadero.

$!El director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre, detalla los apoyos otorgados este año al campo, entre ellos semillas, fertilizante, suplementos alimenticios y ganado para impulsar la productividad de más de 2 mil 500 productores.
El director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre, detalla los apoyos otorgados este año al campo, entre ellos semillas, fertilizante, suplementos alimenticios y ganado para impulsar la productividad de más de 2 mil 500 productores. FOTO: CORTESÍA

El evento se llevó a cabo en el ejido Presa de San Pedro, donde el edil destacó que estos avances son resultado de la coordinación con el Gobierno del Estado y con los propios productores. Reconoció especialmente al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su respaldo a las comunidades rurales de la capital.

El gobierno municipal es y seguirá siendo cercano a la gente del campo. Todos los programas sociales y productivos que impulsamos junto al gobernador están dirigidos a mejorar su calidad de vida”, afirmó.

$!Autoridades de Saltillo y del Gobierno del Estado recorrieron las zonas beneficiadas, donde constataron las obras destinadas al almacenamiento de agua y al fortalecimiento de la infraestructura productiva.
Autoridades de Saltillo y del Gobierno del Estado recorrieron las zonas beneficiadas, donde constataron las obras destinadas al almacenamiento de agua y al fortalecimiento de la infraestructura productiva. FOTO: CORTESÍA

Dentro del programa de Mejoramiento de Viviendas Rurales, el alcalde informó que se construyeron 190 techos en 25 ejidos, con una inversión cercana a 17 millones de pesos.

Estas acciones, subrayó, elevan la seguridad de las viviendas, reducen filtraciones y mejoran el confort térmico de las familias.

Entre las comunidades beneficiadas destacan: Puebla, El Mesón, Llanos de la Unión de Abajo, San José de la Joya, Las Colonias, Buñuelos, Astilleros, Santa Victoria y La Esperanza, entre otras.

$!Equipo de infraestructura realiza labores de reforzamiento y nivelación en zonas rurales donde se edificaron techos y mejoras habitacionales para decenas de hogares.
Equipo de infraestructura realiza labores de reforzamiento y nivelación en zonas rurales donde se edificaron techos y mejoras habitacionales para decenas de hogares. FOTO: CORTESÍA

En el programa de Desazolves de Bordos de Abrevadero, se realizaron 19 intervenciones en el mismo número de comunidades rurales, con una inversión total de 6.5 millones de pesos, para mejorar el almacenamiento de agua destinado a la actividad agropecuaria.

Los trabajos se llevaron a cabo en puntos como San José del Alamito, San Felipe, San Juan del Retiro, El Colorado, San Francisco del Ejido, Encarnación de Guzmán, Santa Victoria, Buñuelos, La Esperanza y Potrero San Pedro.

El director de Desarrollo Rural, Diego Fuentes Aguirre, detalló que durante el año se otorgaron apoyos económicos para la preparación y siembra de 7 mil 500 hectáreas, beneficiando a más de 2 mil 500 productores.

$!Funcionarios municipales y representantes ejidales participan en la ceremonia de entrega de beneficios, fortaleciendo la coordinación institucional para seguir impulsando el desarrollo rural en Saltillo.
Funcionarios municipales y representantes ejidales participan en la ceremonia de entrega de beneficios, fortaleciendo la coordinación institucional para seguir impulsando el desarrollo rural en Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Además, se distribuyeron:

40 toneladas de semilla de sorgo forrajero,

40 toneladas de avena,

5 mil 300 litros de fertilizante,

40 sementales bovinos,

10 caprinos y 9 ovinos,

35 toneladas de suplemento alimenticio,

70 toneladas de alimento concentrado para ganado.

También se ejecutaron obras de infraestructura y abasto de agua, además de apoyos alimentarios del DIF Saltillo que alcanzaron a 3 mil 500 familias.

Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, afirmó que este año se concretaron proyectos que mejoraron de manera significativa la calidad de vida en las comunidades rurales.

$!Olga Gutiérrez Vega, habitante del ejido Presa de San Pedro, reconoce la construcción del nuevo techo en su vivienda como un apoyo fundamental para mejorar la seguridad y el confort de su familia.
Olga Gutiérrez Vega, habitante del ejido Presa de San Pedro, reconoce la construcción del nuevo techo en su vivienda como un apoyo fundamental para mejorar la seguridad y el confort de su familia. FOTO: CORTESÍA

En representación de las familias beneficiadas, Olga Gutiérrez Vega, del ejido Presa de San Pedro, agradeció la entrega de apoyos y especialmente la construcción del nuevo techo en su vivienda.

“Muchas gracias por estos apoyos. En este ejido los recibimos con los brazos abiertos”, expresó.

Al evento acudieron también Isaías Montemayor Ortiz, subsecretario de Ganadería; la regidora Blanca Estela Herrera Paisano; autoridades ejidales y habitantes de diversas comunidades rurales.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

