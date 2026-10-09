Anuncian torneo de fútbol de pandillas femeniles y reducción de delitos en Saltillo

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Saltillo
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    Anuncian torneo de fútbol de pandillas femeniles y reducción de delitos en Saltillo
    La primera etapa contempla cuatro grupos, aunque la convocatoria seguirá abierta para incorporar a más participantes.

El programa “De la calle a la cancha” suma a mujeres; se registran reducciones del 54% en delitos y más del 35% en riñas.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó sobre los avances del programa deportivo y social “De la calle a la cancha” y anunció que se pondrá en marcha una edición dirigida a pandillas femeniles.

“En la mañana tuvimos una reunión de seguridad y me estaban presentando el torneo de las pandillas de mujeres. Ahora a los hombres les va a tocar echar porras en este torneo de futbol”, señaló el edil.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/lleva-saltillo-torneo-calle-por-cancha-a-jovenes-del-sector-oriente-DH24015996

Díaz González explicó que en esta primera etapa participan cuatro pandillas de mujeres, pero la convocatoria permanecerá abierta para incorporar a más integrantes conforme avance el proyecto en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde destacó que la iniciativa ha generado cambios en la vida de jóvenes que han optado por actividades deportivas, culturales, de emprendimiento y de apoyo comunitario.

“Hay varios elementos que estaban en estas pandillas que prácticamente le dieron un giro de 180 grados a su vida, que andan en el tema de la lectura y buscan incorporarse a la Academia de Policía”, refirió.

En materia de seguridad, detalló que los operativos preventivos y las intervenciones en más de 200 colonias han contribuido a reducir 54 por ciento los robos y asaltos respecto a 2025, además de disminuir los conflictos vecinales.

En cuanto a las riñas, reportó una reducción superior al 35 por ciento respecto a meses anteriores.

Por otra parte, adelantó un plan de rehabilitación de vialidades y recarpeteo, en coordinación con el Gobierno del Estado, que incluirá bulevares como Venustiano Carranza, Antonio Cárdenas y Emilio Arizpe, así como el periférico Luis Echeverría.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-programa-cancha-por-cancha-logra-reducir-peleas-entre-pandillas-FA23980630

Díaz González pidió paciencia a la ciudadanía ante las molestias que podrían generar las obras y aseguró que se coordinarán acciones con la Policía Preventiva y Tránsito para agilizar la circulación y reducir los tiempos de ejecución.

Finalmente, informó que ya se preparan actividades culturales y sociales para celebrar el 450 aniversario de Saltillo durante todo 2027, con el objetivo de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de sus habitantes.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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