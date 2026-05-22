Aplican protocolo tras caso de alumnas intoxicadas con alcohol en secundaria de Saltillo

Fue el pasado jueves cuando las menores, identificadas como Isabela, de 14 años, y Natalia, de 15, alumnas de la Escuela Federico Berrueto Ramón, fueron auxiliadas por elementos de la Policía Municipal luego de ser detectadas en malas condiciones de salud en el cruce de las calles Ramos Arizpe y Cuauhtémoc.

La Secretaría de Educación de Coahuila mantiene activo el protocolo de actuación tras el caso de dos estudiantes de secundaria que fueron localizadas alcoholizadas cerca de un plantel educativo en Saltillo.

Posteriormente, fueron trasladadas al plantel para recibir atención y notificar a sus padres. Más tarde, socorristas las atendieron y fueron llevadas al Hospital Materno Infantil acompañadas por sus familiares.

Ante los hechos, la Secretaría de Educación de Coahuila señaló que este tipo de incidentes no son frecuentes en educación básica; sin embargo, su titular, Emanuel Garza Fishburn, reconoció la necesidad de fortalecer la prevención tanto en las escuelas como en el entorno familiar.

“Este incidente lo que nos indica es que falta mayor conciencia y mayor cuidado en todos los sentidos”, expresó.

El funcionario confirmó que actualmente se aplica el protocolo estatal para casos relacionados con ingreso, consumo o posesión de alcohol y drogas, que contempla acciones de seguimiento, entre estas la implementación de estrategias de prevención y sana convivencia en los planteles, además del fortalecimiento de habilidades orientadas a disminuir el consumo de sustancias entre estudiantes. También se prevé mantener medidas permanentes de detección, atención y vigilancia para identificar oportunamente nuevas situaciones de riesgo.

Garza Fishburn agregó que las sanciones para las alumnas involucradas serán definidas una vez concluido el proceso de investigación.

AUMENTA ATENCIÓN POR CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE ESTUDIANTES EN COAHUILA

En Coahuila, el consumo de alcohol entre adolescentes y jóvenes se ha convertido en un tema de atención creciente, con registros que abarcan desde edades de educación básica hasta nivel universitario. El Centro de Integración Juvenil ha reportado desde 2023 un incremento en casos relacionados con consumo de alcohol en jóvenes de entre 10 y 19 años en Saltillo.