Apoya Saltillo a emprendedores con feria dedicada al regreso a clases

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    Apoya Saltillo a emprendedores con feria dedicada al regreso a clases
    Participaron 40 expositores en la feria para promover sus productos y servicios. CORTESÍA

Cientos de saltillenses acudieron durante la mañana y la tarde para realizar compras para el próximo ciclo escolar

En la explanada de la Presidencia Municipal se llevó a cabo la Feria del Emprendedor, en una edición dedicada al Regreso a Clases, con la participación de 40 expositores que tuvieron la oportunidad de promover sus productos y servicios ante cientos de saltillenses.

En representación del presidente municipal, César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, destacó que la Presidencia Municipal mantendrá sus puertas abiertas para impulsar este tipo de actividades y generar espacios de promoción para los emprendedores.

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“Sepan que el alcalde Javier Díaz va a seguir impulsando espacios y oportunidades para que las y los emprendedores den a conocer sus productos y servicios”, afirmó.

Por su parte, Enrique Garza Naranjo, director de Fomento Económico, informó que en esta edición participaron 40 expositores, quienes pudieron ampliar la difusión de sus negocios, ofrecer sus productos y servicios a la comunidad y fortalecer sus ingresos.

$!Los emprendedores tuvieron la oportunidad de incrementar sus ventas e ingresos mediante el contacto directo con la ciudadanía.
Los emprendedores tuvieron la oportunidad de incrementar sus ventas e ingresos mediante el contacto directo con la ciudadanía. CORTESÍA

Durante la jornada, desarrollada tanto por la mañana como por la tarde, cientos de saltillenses acudieron para encontrar en un mismo lugar diversos artículos necesarios para el próximo inicio del ciclo escolar.

La Feria del Emprendedor contó con el apoyo del Instituto Municipal de las Mujeres y ofreció una amplia variedad de productos escolares, entre ellos mochilas, cuadernos, colores, marcadores, sacapuntas, borradores, reglas, lapiceras, loncheras y termos.

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La oferta también incluyó asesorías académicas, moños, calcetas, ropa, perfumería, productos artesanales, postres y bisutería, entre otros artículos.

Como parte de la actividad, se instaló además un stand de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, donde las y los emprendedores pudieron conocer información sobre capacitaciones y programas disponibles para fortalecer sus negocios.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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