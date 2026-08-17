Apoya Saltillo a emprendedores con feria dedicada al regreso a clases

En la explanada de la Presidencia Municipal se llevó a cabo la Feria del Emprendedor, en una edición dedicada al Regreso a Clases, con la participación de 40 expositores que tuvieron la oportunidad de promover sus productos y servicios ante cientos de saltillenses. En representación del presidente municipal, César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, destacó que la Presidencia Municipal mantendrá sus puertas abiertas para impulsar este tipo de actividades y generar espacios de promoción para los emprendedores.

“Sepan que el alcalde Javier Díaz va a seguir impulsando espacios y oportunidades para que las y los emprendedores den a conocer sus productos y servicios”, afirmó. Por su parte, Enrique Garza Naranjo, director de Fomento Económico, informó que en esta edición participaron 40 expositores, quienes pudieron ampliar la difusión de sus negocios, ofrecer sus productos y servicios a la comunidad y fortalecer sus ingresos.

Durante la jornada, desarrollada tanto por la mañana como por la tarde, cientos de saltillenses acudieron para encontrar en un mismo lugar diversos artículos necesarios para el próximo inicio del ciclo escolar. La Feria del Emprendedor contó con el apoyo del Instituto Municipal de las Mujeres y ofreció una amplia variedad de productos escolares, entre ellos mochilas, cuadernos, colores, marcadores, sacapuntas, borradores, reglas, lapiceras, loncheras y termos.

La oferta también incluyó asesorías académicas, moños, calcetas, ropa, perfumería, productos artesanales, postres y bisutería, entre otros artículos. Como parte de la actividad, se instaló además un stand de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado, donde las y los emprendedores pudieron conocer información sobre capacitaciones y programas disponibles para fortalecer sus negocios.