‘Apoya tu Bosque Local’ en Saltillo: inicia campaña de renta de pinos para Navidad este 2025 desde 400 pesos

Con el inicio de las épocas navideñas, la asociación Apoya tu bosque local, vuelve a activar su proyecto “Pinos Embajadores” de renta de pinos navideños naturales, el cual lleva 8 años buscando reducir el impacto ambiental en la capital de Coahuila. Desde pinos pequeños, medianos y grandes, que van desde los 400 a los mil 800 pesos, pueden ser rentados para utilizarlos en eventos o celebraciones navideñas, posteriormente estos son replantados en los diferentes bosques para ayudar al ambiente.

EN QUE CONSISTE LA CAMPAÑA "PINOS EMBAJADORES"

Este proyecto de renta de pinos naturales vivos, para que sean utilizados como decoración de eventos y celebraciones navideñas, tiene como objetivo el recaudar fondos que son utilizados para la compra de más árboles, los cuales se utilizan para reforestar las áreas verdes de las sierras, en las épocas de reforestación. Mientras que también, se concientiza a la ciudadanía para que no haya más tala de árboles en la actualidad, teniendo como opción los ciudadanos al momento de realizar una renta, de que si se quiere quedar con el árbol para su plantación al término de esta, lo puede hacer.

Estos árboles son rentados durante varios años para casas, oficinas, negocios y empresas, hasta que alcanzan cierta madurez para ser trasladados a las zonas serranas para también ser reforestados. Su renta va desde las 3 semanas a las 4 semanas máximo, para que no puedan llegar a tener afectaciones por estrés, obteniendo rentas de entre 40 y 50 pinos al año, entre los cuales regresan el 95% de los pinos aproximadamente al término de la campaña. REFORESTACIÓN EN LAS SIERRAS DE SALTILLO POR PARTE DE APOYA TU BOSQUE LOCAL

Cada año, la asociación en las épocas de lluvia busca realizar campañas de reforestación con la ayuda de diferentes empresas de la región, como Magna, Daimay y Martinrea, los cuales hacen la donación de árboles para ser plantados, con la ayuda de ciudadanos voluntarios. Estos árboles son replantados en las zonas montañosas que han sido devastadas por incendios forestales, teniendo como resultado regresar vida natural a estos ecosistemas.

La asociación Apoya tu bosque local, además de impulsar la iniciativa de “Pinos embajadores” y la reforestación año con año, también busca crear una cultura de responsabilidad ambiental entre las familias saltillenses, promoviendo que más hogares se animen a plantar y cuidar árboles en sus propias viviendas. CUIDADOS PARA UN ÁRBOL “PINO EMBAJADOR”

Al realizar la renta de un “Pino embajador” en esta temporada, se debe tener en cuenta que conlleva unos cuidados para que este pino pueda regresar a salvo, entre los cuales están: Al ser Saltillo una región con clima cálido o seco, se aconseja regarlo de cada 4 a 7 días, tratando de no encharcar la maceta en donde esté el pino, el sustrato debe de sentirse ligeramente seco de la capa superior antes de volverse a regar, de igual forma al introducir un dedo, 2 a 3 cm en la tierra de la maceta y si esta se encuentra seca, ya es tiempo de regarlo. COSTOS PARA TENER UN “PINO EMBAJADOR” EN CASA ESTA NAVIDAD

Los costos para la renta de estos ejemplares, varían dependiendo de su tamaño, yendo desde los 400 hasta los mil 800 pesos, con un costo extra de depósito, que sirve como seguro en caso de daños, el cual al momento de regresar el pino, es entregado de regreso a la persona que lo rento. Pinos de alrededor de 70 u 80 cm, tienen un costo de renta de entre 400 y 500 pesos, los pinos de un metro o metro y medio, tienen un costo que ronda los mil 200 y mil 300 pesos, en el caso de árboles más grandes, de alrededor de 2 metros o más, los costos rondan los mil 800 pesos.

Al rentar un pino mediando o de gran tamaño, este requiere de un traslado especial, el cual se puede hacer por parte de la persona que lo está adquiriendo o al igual la asociación puede proveer el servicio de traslado, el cual tiene un costo extra de 250 pesos.