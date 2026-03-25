Arranca ‘Danza que Incluye’, 8º proyecto ganador de Participa Saltillo

Este proyecto forma parte del presupuesto participativo municipal y representa el octavo de los nueve proyectos contemplados, con una inversión global cercana a los 7.8 millones de pesos, en beneficio de más de 27 mil habitantes.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio inicio al proyecto Danza que Incluye, una iniciativa cultural de danza inclusiva que resultó ganadora del programa Participa Saltillo 2025 en la Zona Centro de la ciudad.

En el evento estuvieron presentes diversas autoridades, entre ellas Luz Elena Morales Núñez, diputada presidenta del Congreso del Estado; el regidor Juan Carlos Villarreal Garza; la contralora municipal Patricia Alejandra Peña Aguirre; la asesora del proyecto Rosa Maribel Lugo Saucedo; el coordinador de Danza del Instituto Municipal de Cultura, Rodolfo Moreno Márquez; y el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña.

Durante el arranque, el edil destacó que la iniciativa surgió directamente de la ciudadanía, al ser el proyecto más votado dentro del ejercicio participativo. Subrayó que este mecanismo es posible gracias a la contribución de las y los ciudadanos mediante el pago del impuesto predial, por lo que invitó a continuar participando en este esquema.

El proyecto Danza que Incluye contempla la realización de talleres de danza inclusiva, la capacitación de docentes en accesibilidad y movimiento, así como presentaciones públicas abiertas, con el objetivo de fomentar la sensibilización social y la inclusión.

“Recibimos 239 propuestas de todos los sectores de la ciudad y del 1 al 30 de abril podrán votar por el proyecto de su preferencia en la plataforma participa.saltillo.gob.mx”, refirió Díaz González.

Por su parte, la directora del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, Leticia Rodarte Rangel, señaló que el proyecto se desarrollará en coordinación con el DIF Saltillo, el Centro Integral de Inclusión Social para Personas con Discapacidad (CIISPED) y la Secretaría de Educación.

Detalló que la iniciativa beneficiará de manera directa a 750 niñas y niños, así como a 40 personas con discapacidad, además de involucrar a 80 familias acompañantes. También se prevé el alcance de 2 mil 500 estudiantes asistentes a presentaciones y 500 familias vecinas.

A nombre de los beneficiarios, Patricia Maricela Vázquez Zamora expresó su agradecimiento por la implementación de este proyecto que promueve la inclusión y el acceso a la cultura.