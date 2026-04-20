Arranca en Saltillo la ruta RS-714 para conectar el oriente y poniente

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Saltillo
/ 20 abril 2026
    Arranca en Saltillo la ruta RS-714 para conectar el oriente y poniente
    El servicio de la nueva ruta alimentadora operará desde las 05:30 hasta las 21:30 horas de lunes a viernes, con horarios diferenciados los fines de semana para mantener cobertura en distintos sectores de la ciudad. OMAR SAUCEDO

La tarifa será de 15 pesos en efectivo y 13 pesos con tarjeta, con descuentos de 8 pesos para estudiantes, 6 pesos para adultos mayores y acceso gratuito para personas con discapacidad

Este lunes 20 de abril inició operaciones la ruta alimentadora RS-714 en Saltillo, la cual conecta las colonias Nuevo Mirasierra y Saltillo 2000. El trayecto busca facilitar el desplazamiento de los ciudadanos a través de puntos estratégicos como los bulevares Colosio, Pedro Figueroa e Isidro López.

Víctor de la Rosa, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), destacó la importancia de este eje: “Ya tenemos una ruta más, una ruta tradicional con operadores convencionales que lo va a hacer por la parte norte de la ciudad, que se ha vuelto el punto de concentración económica”.

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$!Autoridades municipales pusieron en marcha la ruta RS-714, que recorre vialidades clave como los bulevares Colosio, Pedro Figueroa e Isidro López, facilitando el acceso a zonas de actividad económica.
Autoridades municipales pusieron en marcha la ruta RS-714, que recorre vialidades clave como los bulevares Colosio, Pedro Figueroa e Isidro López, facilitando el acceso a zonas de actividad económica. OMAR SAUCEDO

Respecto al costo, el funcionario confirmó que se aplicará la tarifa tradicional aprobada: “15 pesos tarifa general en efectivo; 13 pesos de tarifa general pagando con la tarjeta Aquí Vamos”, detalló el director sobre los métodos de pago disponibles. Además, con este nuevo trazo habrá quienes puedan ahorrar hasta el 50 por ciento en transporte, ya que suple un transbordo que se hacía entre dos rutas tradicionales.

También se mantienen los descuentos para grupos vulnerables. De la Rosa especificó que se cobrarán “8 pesos para estudiantes, 6 pesos para adultos mayores y tarifa de 0 pesos para personas con discapacidad”, buscando un servicio accesible para todos.

$!Con una frecuencia estimada de entre 20 y 25 minutos, la ruta RS-714 busca optimizar los tiempos de traslado de los usuarios, además de reducir la necesidad de transbordos entre rutas tradicionales.
Con una frecuencia estimada de entre 20 y 25 minutos, la ruta RS-714 busca optimizar los tiempos de traslado de los usuarios, además de reducir la necesidad de transbordos entre rutas tradicionales. OMAR SAUCEDO

Sobre las frecuencias, estimó intervalos de 20 a 25 minutos, aunque subrayó que monitorearán el tráfico: “Estaremos pendientes de poder hacer esos ajustes y estar avisando justamente cómo está operando tanto en tiempos como en movimiento”, señaló.

El servicio operará de lunes a viernes desde las 05:30 hasta las 21:30. Los sábados el arranque será a las 06:30 y los domingos a las 07:30, para “plantear un servicio homologado en toda la ciudad”, según explicó el funcionario.

$!Las unidades que integran la ruta RS-714 fueron seleccionadas entre concesionarios locales y sometidas a mejoras mecánicas y estéticas, además de contemplar la instalación de cámaras y sistemas GPS para reforzar la seguridad.
Las unidades que integran la ruta RS-714 fueron seleccionadas entre concesionarios locales y sometidas a mejoras mecánicas y estéticas, además de contemplar la instalación de cámaras y sistemas GPS para reforzar la seguridad. OMAR SAUCEDO

En cuanto a la seguridad, el titular del IMMUS mencionó que trabajan en la instalación de cámaras y GPS: “Seguimos trabajando en instalar cada una de las unidades con los demás equipos que la ciudadanía ya ha identificado que son útiles”, afirmó.

Finalmente, detalló que se utilizan unidades de concesionarios que ya trabajaban en la ciudad, tras mejoras estéticas y mecánicas: “Privilegiamos los 10 años; elegimos justamente las unidades que tienen mejor estado para poderlas poner a trabajar en estos recorridos”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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