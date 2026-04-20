Arranca en Saltillo la ruta RS-714 para conectar el oriente y poniente

Este lunes 20 de abril inició operaciones la ruta alimentadora RS-714 en Saltillo, la cual conecta las colonias Nuevo Mirasierra y Saltillo 2000. El trayecto busca facilitar el desplazamiento de los ciudadanos a través de puntos estratégicos como los bulevares Colosio, Pedro Figueroa e Isidro López. Víctor de la Rosa, director del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), destacó la importancia de este eje: “Ya tenemos una ruta más, una ruta tradicional con operadores convencionales que lo va a hacer por la parte norte de la ciudad, que se ha vuelto el punto de concentración económica”.

Respecto al costo, el funcionario confirmó que se aplicará la tarifa tradicional aprobada: “15 pesos tarifa general en efectivo; 13 pesos de tarifa general pagando con la tarjeta Aquí Vamos”, detalló el director sobre los métodos de pago disponibles. Además, con este nuevo trazo habrá quienes puedan ahorrar hasta el 50 por ciento en transporte, ya que suple un transbordo que se hacía entre dos rutas tradicionales. También se mantienen los descuentos para grupos vulnerables. De la Rosa especificó que se cobrarán “8 pesos para estudiantes, 6 pesos para adultos mayores y tarifa de 0 pesos para personas con discapacidad”, buscando un servicio accesible para todos.

Sobre las frecuencias, estimó intervalos de 20 a 25 minutos, aunque subrayó que monitorearán el tráfico: “Estaremos pendientes de poder hacer esos ajustes y estar avisando justamente cómo está operando tanto en tiempos como en movimiento”, señaló. El servicio operará de lunes a viernes desde las 05:30 hasta las 21:30. Los sábados el arranque será a las 06:30 y los domingos a las 07:30, para “plantear un servicio homologado en toda la ciudad”, según explicó el funcionario.

En cuanto a la seguridad, el titular del IMMUS mencionó que trabajan en la instalación de cámaras y GPS: “Seguimos trabajando en instalar cada una de las unidades con los demás equipos que la ciudadanía ya ha identificado que son útiles”, afirmó. Finalmente, detalló que se utilizan unidades de concesionarios que ya trabajaban en la ciudad, tras mejoras estéticas y mecánicas: “Privilegiamos los 10 años; elegimos justamente las unidades que tienen mejor estado para poderlas poner a trabajar en estos recorridos”, concluyó.

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