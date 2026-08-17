Arrancan talleres gratuitos del DIF Saltillo con cupo lleno

Los cinco talleres sabatinos gratuitos del DIF Saltillo arrancaron con éxito y registraron cupo lleno, informó Luly López Naranjo, presidenta honoraria del organismo, quien destacó la respuesta de la ciudadanía a esta alternativa de capacitación. Los talleres que se ofrecen los sábados son inglés 1 y 2, piñatas, computación, tejido y elaboración de velas y jabones, todos con inscripción totalmente gratuita.

“Mucha gente nos solicitaba los talleres los sábados; había quienes trabajan o estudian entre semana y se les complicaba acudir de lunes a viernes, por ello arrancamos estos talleres sabatinos y en pocos días se llenaron”, refirió Luly López Naranjo. Las actividades se desarrollan los sábados de 9:00 a 12:30 horas en las instalaciones del DIF Saltillo, donde las personas participantes pueden adquirir nuevos conocimientos y habilidades. La presidenta honoraria invitó a quienes estén interesados en integrarse a los talleres sabatinos a mantenerse pendientes de las redes sociales oficiales del DIF Saltillo, donde se informarán las próximas fechas de inscripción. ABRIRÁN NUEVOS GRUPOS Ante la respuesta de la ciudadanía, el DIF Saltillo anunció también la apertura de nuevos grupos gratuitos entre semana, que tendrán un horario de 9:00 a 12:30 horas. La programación contempla elaboración de velas y jabones los lunes; huertos familiares y tecnología cosmética los martes; piñatas los miércoles; globoflexia los jueves, y tejido los viernes.

El registro se realizará de manera presencial en las instalaciones del DIF Saltillo, ubicadas en Dámaso Rodríguez 275, colonia Nuevo Centro Metropolitano, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas. Las personas interesadas deberán presentar copias de su INE, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio para completar su inscripción.

El organismo municipal señaló que el cupo es limitado en cada taller, por lo que exhortó a la ciudadanía interesada a acudir lo antes posible para asegurar un lugar. Con estas acciones, el DIF Saltillo busca ampliar las oportunidades de capacitación gratuita y facilitar el acceso a actividades formativas para personas que, por sus horarios laborales o escolares, no pueden acudir a los cursos durante la semana.

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