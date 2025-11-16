Aseguran 27 kilos de marihuana tras cateos, en Saltillo

Tras la detención de seis personas por parte de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, en coordinación con autoridades estatales y federales, logró el aseguramiento de 27 kilogramos de mariguana durante dos cateos realizados en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el reporte oficial, en un operativo efectuado en la colonia Santa Fe se localizaron 25 kilogramos de mariguana, mientras que en otro cateo, llevado a cabo en el fraccionamiento Europa, fueron decomisados 2 kilogramos adicionales.

En estas acciones participaron de manera conjunta la Fiscalía General del Estado —a través del Centro de Investigación Estratégica contra el Narcomenudeo—, el Grupo de Reacción Sureste, la Policía Municipal, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Agencia de Investigación Criminal.

TE PUEDE INTERESAR: Exceso de velocidad y alcohol, causas de muerte de las dos mujeres en accidente al sur de Saltillo

Las diligencias se originaron a partir de las detenciones previas realizadas por el Grupo de Reacción Sureste, quienes aseguraron a seis personas identificadas como Germán N, Francisco Javier N, Víctor Armando N, Giselle N, Alejandro N y Elisa N. Las investigaciones derivadas de estos arrestos condujeron a los cateos donde se efectuaron los aseguramientos.

Tanto los detenidos como la droga decomisada quedaron a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las indagatorias correspondientes.