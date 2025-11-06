Detienen a cinco presuntos implicados en el secuestro de Fernando Galindo, líder transportista, en Jilotepec

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de cinco personas presuntamente relacionadas con el secuestro del líder transportista Fernando Galindo Salvador, ocurrido en el municipio de Jilotepec.

Entre los detenidos se encuentra un menor de edad y un individuo identificado como presunto jefe de una célula de la organización delictiva conocida como la Familia Michoacana.

Las autoridades confirmaron que, aunque el rescate con vida del líder transportista fue dado a conocer la noche del 4 de noviembre, fue un día después cuando se dio a conocer que cinco individuos fueron asegurados por agentes de la Fiscalía mexiquense.

DETIENEN A ‘EL MOTO’ VINCULADO AL SECUESTRO DE LÍDER DE TRANSPORTISTAS; ES JEFE DE LA FAMILIA MICHOACANA

Entre las personas detenidas por el secuestro de Fernando Galindo Salvador, se encuentra Nery “N”, alias “El Moto”, señalado como presunto encargado de una célula del grupo criminal La Familia Michoacana.

”El Moto” es señalado de dedicarse presuntamente a actividades extorsivas contra taxistas en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el grupo operaría mediante la privación de la libertad de líderes transportistas en la región, presuntamente con la finalidad de exigir pagos o ejercer presión contra sectores involucrados en el transporte local.