Detienen a cinco presuntos implicados en el secuestro de Fernando Galindo, líder transportista, en Jilotepec
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La FGJEM detuvo a cinco personas, entre ellas un presunto líder de la Familia Michoacana y un menor, por el secuestro del transportista Fernando Galindo en Jilotepec
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de cinco personas presuntamente relacionadas con el secuestro del líder transportista Fernando Galindo Salvador, ocurrido en el municipio de Jilotepec.
Entre los detenidos se encuentra un menor de edad y un individuo identificado como presunto jefe de una célula de la organización delictiva conocida como la Familia Michoacana.
TE PUEDE INTERESAR: Cae presunta criminal del CJNG en el Estado de México; le decomisan 45 envoltorios de droga
Las autoridades confirmaron que, aunque el rescate con vida del líder transportista fue dado a conocer la noche del 4 de noviembre, fue un día después cuando se dio a conocer que cinco individuos fueron asegurados por agentes de la Fiscalía mexiquense.
DETIENEN A ‘EL MOTO’ VINCULADO AL SECUESTRO DE LÍDER DE TRANSPORTISTAS; ES JEFE DE LA FAMILIA MICHOACANA
Entre las personas detenidas por el secuestro de Fernando Galindo Salvador, se encuentra Nery “N”, alias “El Moto”, señalado como presunto encargado de una célula del grupo criminal La Familia Michoacana.
”El Moto” es señalado de dedicarse presuntamente a actividades extorsivas contra taxistas en los municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan y Acambay.
De acuerdo con lo informado por las autoridades, el grupo operaría mediante la privación de la libertad de líderes transportistas en la región, presuntamente con la finalidad de exigir pagos o ejercer presión contra sectores involucrados en el transporte local.
REVELAN IDENTIDADES DE LAS CINCO PERSONAS VINCULADAS CON EL SECUESTRO DE GALINDO SALVADOR; HAY UNA MENOR
La FGJEM indicó que la privación de la libertad de Galindo Salvador derivó en un operativo que permitió establecer la ubicación de un domicilio en la colonia Centro del municipio de Acambay, inmueble que habría servido como casa de seguridad.
Hasta ese lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y agentes adscritos a la Fiscalía, quienes realizaron acciones de rescate de la víctima y aseguraron a los cinco presuntos responsables. Los detenidos fueron identificados como Nery “N”, Joel “N”, Pablo “N”, Valeria “N” y una adolescente de 15 años de edad.
Durante la intervención, las autoridades aseguraron un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como elementos balísticos, equipos móviles, un inhibidor de señal y posibles narcóticos. El inmueble quedó bajo custodia de la Policía Municipal mientras se desarrollan las investigaciones.
DETENIDOS POR EL SECUESTRO DE LÍDER TRANSPORTISTA EN JILOTEPEC SON SEÑALADOS DE SECUESTRO AGRAVADO
Las autoridades manifestaron que las cinco personas detenidas serán puestas a disposición del Poder Judicial, el cual determinará su situación jurídica por el delito de secuestro agravado, señalado como cometido en grupo y en agravio de una persona mayor de 60 años.
Como parte del proceso legal, la Fiscalía continuará con la integración de los datos de prueba correspondientes para dar seguimiento a las indagatorias.
El rescate de Fernando Galindo Salvador se produjo después de que el 3 de noviembre integrantes de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana llevaron a cabo bloqueos en la autopista México–Querétaro durante aproximadamente nueve horas. Los manifestantes exigían la localización con vida del líder transportista, cuya desaparición había causado inconformidad entre trabajadores del sector.
TE PUEDE INTERESAR: Rodrigo Mondragón: vinculan a proceso a presuntos responsables de la muerte del fanático de Cruz Azul
Los cinco detenidos identificados como Nery “N”, Joel “N”, Pablo “N”, Valeria “N” y una adolescente de 15 años de edad, quedarán a disposición del Poder Judicial, el cual determinará su situación jurídica por el delito de secuestro agravado, ejecutado contra el líder transportista Fernando Galindo Salvador, ocurrido en el municipio de Jilotepec.