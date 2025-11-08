¡Atención Saltillo! Pintan recorrido de Maratón del mismo color que carriles viales

Para marcar el recorrido que seguirán los participantes del Maratón Saltillo 2025, distintas vialidades de la ciudad fueron pintadas con un color blanco similar al de los carriles, lo que causó confusión entre automovilistas. La mañana de este viernes, conductores señalaron que particularmente en el bulevar Luis Donaldo Colosio –donde arrancará y culminará la carrera este domingo 9 de noviembre– las líneas se confunden con las de la vialidad. TE PUEDE INTERESAR: Arranca en la UAAAN el Segundo Simposio Internacional de Cannabis

Un recorrido realizado por VANGUARDIA la mañana de este viernes constató que la pintura se realizó también en el bulevar V. Carranza. La observación se dio luego de que, en otros eventos, el recorrido se marca con pintura distinta a la de los carriles viales, precisamente para evitar confusiones a los conductores.

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que el trazo de la guía para los corredores se hizo con pintura de agua, por lo que se borrará de manera natural en el transcurso de los próximos días.

De acuerdo con su página web, el Maratón Saltillo iniciará en el Hospital Christus Muguerza y pasará por algunas de las principales rutas urbanas de la ciudad, como el Periférico Luis Echeverría, los bulevares Carlos Abedrop Dávila, Nazario Ortiz Garza, Eulalio Gutiérrez, José Musa de León, Presidente Cárdenas y Pedro Figueroa.