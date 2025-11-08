¡Atención Saltillo! Pintan recorrido de Maratón del mismo color que carriles viales

Saltillo
/ 8 noviembre 2025
    ¡Atención Saltillo! Pintan recorrido de Maratón del mismo color que carriles viales
    Líneas pintadas para el Maratón Saltillo generan dudas entre automovilistas. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

La guía marcada en las vialidades se eliminará de forma natural en los próximos días, debido a que fue aplicada con pintura a base de agua

Para marcar el recorrido que seguirán los participantes del Maratón Saltillo 2025, distintas vialidades de la ciudad fueron pintadas con un color blanco similar al de los carriles, lo que causó confusión entre automovilistas.

La mañana de este viernes, conductores señalaron que particularmente en el bulevar Luis Donaldo Colosio –donde arrancará y culminará la carrera este domingo 9 de noviembre– las líneas se confunden con las de la vialidad.

TE PUEDE INTERESAR: Arranca en la UAAAN el Segundo Simposio Internacional de Cannabis

$!Personal marcó el recorrido de la carrera con pintura temporal en principales bulevares.
Personal marcó el recorrido de la carrera con pintura temporal en principales bulevares. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

Un recorrido realizado por VANGUARDIA la mañana de este viernes constató que la pintura se realizó también en el bulevar V. Carranza.

La observación se dio luego de que, en otros eventos, el recorrido se marca con pintura distinta a la de los carriles viales, precisamente para evitar confusiones a los conductores.

$!Señalización blanca utilizada para el maratón se mezcla con los carriles de circulación.
Señalización blanca utilizada para el maratón se mezcla con los carriles de circulación. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

El Gobierno Municipal de Saltillo informó que el trazo de la guía para los corredores se hizo con pintura de agua, por lo que se borrará de manera natural en el transcurso de los próximos días.

De acuerdo con su página web, el Maratón Saltillo iniciará en el Hospital Christus Muguerza y pasará por algunas de las principales rutas urbanas de la ciudad, como el Periférico Luis Echeverría, los bulevares Carlos Abedrop Dávila, Nazario Ortiz Garza, Eulalio Gutiérrez, José Musa de León, Presidente Cárdenas y Pedro Figueroa.

$!Conductores observan la guía del maratón aplicada sobre vialidades de alto flujo.
Conductores observan la guía del maratón aplicada sobre vialidades de alto flujo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/ VANGUARDIA

Al respecto, Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito Municipal, exhortó a los automovilistas a tomar previsiones de tiempo y buscar rutas alternas.

Detalló además que el cierre de las calles iniciará a las 5:00 horas del domingo y se abrirá de forma paulatina conforme avance el último contingente de corredores.

Temas


Carreras
Cierre De Vialidades
Movilidad

Localizaciones


Saltillo

true

Alonso Flores Ramírez

Comunicólogo por la Universidad Autónoma de Nuevo León, docente de bachillerato, redactor, intento de fotógrafo, portero y aficionado al futbol, así sin tilde.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia