Arranca en la UAAAN el Segundo Simposio Internacional de Cannabis

Saltillo
/ 8 noviembre 2025
    Arranca en la UAAAN el Segundo Simposio Internacional de Cannabis
    Estudiantes y especialistas participaron en el arranque del Segundo Simposio Internacional de Cannabis en la UAAAN, donde se abordaron los usos médicos, científicos e industriales de la planta. FOTO: SARAH ESTRADA/ VANGUARDIA

El encuentro reúne a especialistas de distintos países para profundizar en técnicas de cultivo, procesos de extracción, bioquímica alimentaria y el panorama regulatorio en México

Con sede en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), este viernes 7 de noviembre inició el Segundo Simposio Internacional de Cannabis. De acuerdo con el coordinador, Eduardo Lara Reimers, la intención es acercar a estudiantes, personal médico y público interesado a la evidencia científica, la innovación y la analítica de la planta, “sobre todo en su uso medicinal”.

Lara Reimers detalló que el programa abarca contenidos prácticos para el cultivo y el procesamiento: poda, fertilización y riego, así como autocultivo indoor (tipos de lámparas, requerimientos y manejo). También se incluyeron módulos sobre extracción con líquidos presurizados, BHO y extracción orgánica en frío (Bubble Hash).

TE PUEDE INTERESAR: Ven viable que tren Saltillo-Monterrey tarde hora y media; es un buen avance, dice experto

$!“La dosis hace el veneno, pero también hace la medicina”, recordó el doctor Eduardo Lara Reimers al invitar a un uso informado y responsable del cannabis.
“La dosis hace el veneno, pero también hace la medicina”, recordó el doctor Eduardo Lara Reimers al invitar a un uso informado y responsable del cannabis. FOTO: SARAH ESTRADA/ VANGUARDIA

Otra línea abordada fue la bioquímica alimentaria, donde se explicó cómo el organismo procesa los componentes activos del cannabis durante el consumo, su absorción y la importancia de una dosificación adecuada. “La dosis hace el veneno, pero también hace la medicina”, puntualizó, al subrayar que el conocimiento técnico es clave para un uso terapéutico responsable.

En el componente regulatorio y social, indicó que todavía hay desconocimiento y estigmas. Señaló que se requiere mayor educación para que pacientes —en especial adultos mayores y personas con enfermedades crónicas— puedan identificar alternativas y comprender riesgos y beneficios frente a fármacos con potencial adictivo como los opiáceos.

$!Durante la ponencia “Beneficios y riesgos del consumo lúdico y medicinal”, expertos destacaron la importancia de la dosificación y del conocimiento científico para un uso responsable del cannabis.
Durante la ponencia “Beneficios y riesgos del consumo lúdico y medicinal”, expertos destacaron la importancia de la dosificación y del conocimiento científico para un uso responsable del cannabis. FOTO: SARAH ESTRADA/ VANGUARDIA

El coordinador añadió que en la jornada se revisó el aspecto legal con el comité Saltillo 420, y que participan exponentes de Estados Unidos, Holanda y República Checa, además de especialistas nacionales, para compartir experiencias en cultivo, procesos de extracción y desarrollo de productos.

De acuerdo con el programa de hoy, las actividades incluyeron conferencias sobre historia del movimiento canábico, marco legal, y sesiones sobre industrialización de comestibles con cannabinoides, extracción orgánica y práctica experimental de extracción; así como talleres técnicos en riego, fertilización, poda y cultivo indoor.

Para el público interesado, mañana sábado 8 de noviembre el simposio continuará con conferencias como “Impacto del cultivo y los residuos de Cannabis en las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo”, “Seed Genetics: Foundation and Applications” y “Aplicaciones de nanopartículas en la biotecnología del cannabis”. El programa también contempla el mercado y comercio de CBD en México, el panorama legal y las aplicaciones terapéuticas del cannabis desde la práctica clínica, además de un panel de entrevistas y la clausura.

Temas


Cannabis
Conferencias
Educación

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


UAAAN

true

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El nuevo C2 municipal opera con más de 400 cámaras conectadas al sistema estatal.

Transporte gratuito, vigilancia moderna y clínicas sociales, dibujan nuevo rostro de Ramos Arizpe
Autoridades municipales realizan reuniones vecinales en distintos sectores de Saltillo para atender inquietudes sobre seguridad.

Con 123 mil personas en red de WhatsApp, Saltillo consolida la mayor red ciudadana del país

Brigadas de salud realizan fumigación en colonias con mayor presencia del mosquito transmisor.

Aumentan a 155 los casos de dengue en la Región Centro de Coahuila en lo que va del año
El investigador Eduardo Lara Reimers, explicó la importancia de espacios seguros y educación para un consumo responsable.

Educar, regular y abrir espacios: el reto de Coahuila frente al consumo de cannabis
Técnicos del Simas Torreón trabajaron de forma ininterrumpida para concluir antes de lo previsto la reparación del pozo 7R.

Reanuda operación la bomba 7R en Torreón tras varios días de reparaciones

A pesar de las reformas, pocas denuncias por maltrato animal llegan a sentencia.

Coahuila, entre los ladridos del amor y los gritos del maltrato
Un avión desciende para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles | FOTO: EFE

Esta es la lista de aeropuertos en EU, afectados por la reducción del tráfico aéreo

Paz y justicia

Paz y justicia