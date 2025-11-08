Arranca en la UAAAN el Segundo Simposio Internacional de Cannabis

Con sede en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), este viernes 7 de noviembre inició el Segundo Simposio Internacional de Cannabis. De acuerdo con el coordinador, Eduardo Lara Reimers, la intención es acercar a estudiantes, personal médico y público interesado a la evidencia científica, la innovación y la analítica de la planta, “sobre todo en su uso medicinal”. Lara Reimers detalló que el programa abarca contenidos prácticos para el cultivo y el procesamiento: poda, fertilización y riego, así como autocultivo indoor (tipos de lámparas, requerimientos y manejo). También se incluyeron módulos sobre extracción con líquidos presurizados, BHO y extracción orgánica en frío (Bubble Hash). TE PUEDE INTERESAR: Ven viable que tren Saltillo-Monterrey tarde hora y media; es un buen avance, dice experto

Otra línea abordada fue la bioquímica alimentaria, donde se explicó cómo el organismo procesa los componentes activos del cannabis durante el consumo, su absorción y la importancia de una dosificación adecuada. “La dosis hace el veneno, pero también hace la medicina”, puntualizó, al subrayar que el conocimiento técnico es clave para un uso terapéutico responsable. En el componente regulatorio y social, indicó que todavía hay desconocimiento y estigmas. Señaló que se requiere mayor educación para que pacientes —en especial adultos mayores y personas con enfermedades crónicas— puedan identificar alternativas y comprender riesgos y beneficios frente a fármacos con potencial adictivo como los opiáceos.

El coordinador añadió que en la jornada se revisó el aspecto legal con el comité Saltillo 420, y que participan exponentes de Estados Unidos, Holanda y República Checa, además de especialistas nacionales, para compartir experiencias en cultivo, procesos de extracción y desarrollo de productos. De acuerdo con el programa de hoy, las actividades incluyeron conferencias sobre historia del movimiento canábico, marco legal, y sesiones sobre industrialización de comestibles con cannabinoides, extracción orgánica y práctica experimental de extracción; así como talleres técnicos en riego, fertilización, poda y cultivo indoor. Para el público interesado, mañana sábado 8 de noviembre el simposio continuará con conferencias como “Impacto del cultivo y los residuos de Cannabis en las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo”, “Seed Genetics: Foundation and Applications” y “Aplicaciones de nanopartículas en la biotecnología del cannabis”. El programa también contempla el mercado y comercio de CBD en México, el panorama legal y las aplicaciones terapéuticas del cannabis desde la práctica clínica, además de un panel de entrevistas y la clausura.