¡Atención Saltillo! Por festividades del Día de Muertos cerrarán calles en Centro Histórico y V. Carranza

Durante este fin de semana, Saltillo vivirá distintas actividades que modificarán el tránsito vehicular, por lo que la Dirección de Policía Preventiva y Tránsito Municipal exhortan a la ciudadanía a tomar rutas alternas y caminar de manera pedestre a sus destinos.

En entrevista para VANGUARDIA, la directora de la dependencia, Zulema Banda Aleman, que se realizarán distintos dispositivos viales desde este jueves 30 de octubre hasta el próximo domingo 2 de noviembre.

Expuso que sábado y domingo se mantendrá personal de tránsito en cinco panteones para apoyar el flujo vehicular con motivo de las visitas en el marco del Día de los Muertos.

Informó que este jueves se realizará un desfile escolar desde la Plaza de Armas sobre la calle Hidalgo hacia el Ateneo Fuente, mismo que está programado para las 17:30 horas.

El viernes, las calles de Escobedo y Acuña, también en el Centro Histórico, se cerrarán a los vehículos desde las 15:00 horas para dar paso peatonal con motivo del Festival de las Ánimas y el Altar de Muertos Monumental en el Barrio de Santa Anita.

Asimismo mencionó que el sábado se realizará el ya tradicional desfile Xantolum que iniciará desde el cruce de Avenida Universidad y V. Carranza, subirá hacia el sur hasta la calle Allende y girará en Ramos Arizpe hasta la Plaza Coahuila.

Detalló que ese recorrido provocará que se cierren las mencionadas vialidades desde las 15:00 horas.

“Les quiero invitar a toda la ciudadanía que cuando anunciamos que hay un evento es precisamente para invitarlos a que usen las vías alternas porque queremos seguir pasando por el mismo lugar y es cuando se hace el embotellamiento porque pasan la mismo número de vehículos de todas formas, aunque avisemos que pueden tomar algunas otras vías.

“La invitación se hace extensiva, disfruten de los de los eventos que tenemos para estas fechas, pero con mucha responsabilidad vial. Podemos dejar nuestro vehículo en algún lugar y accesar en forma peatonal”, mencionó.

Asimismo comentó que las instrucciones del alcalde Javier Diaz González y del comisionado Miguel Ángel Garza son estar al pendiente y brindar la suficiente seguridad vial para el desarrollo de los eventos culturales.

Asimismo apuntó que la dirección va a mantener operativos antialcohol para seguir al pendiente de los conductores durante el fin de semana.

Cierre de calles Saltillo:

JUEVES 30 OCTUBRE

Desfile escolar

Hidalgo de Juárez al Ateneo Fuente

17:30 horas

VIERNES 31 OCTUBRE

Altar Santa Anita

Escobedo entre Allende y Acuña. Acuña entre Ramos e Ildefonso Fuentes

A partir de las 15:00 horas

SÁBADO 1 DE NOVIEMBRE

Festival Xantolum

V. Carranza de Periférico LEA hasta Ramos Arizpe hasta Plaza Coahuila

A partir de las 15:00 horas

