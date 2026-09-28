Atienden policías de Saltillo petición de docentes y rehabilitan áreas de Primaria Constituyentes 1917

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    Atienden policías de Saltillo petición de docentes y rehabilitan áreas de Primaria Constituyentes 1917
    Policías municipales, cadetes y otras áreas de seguridad participaron en la jornada de mejora en la escuela. CORTESÍA

La petición fue atendida por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana luego de que los maestros contactaran a la corporación mediante redes sociales

Docentes de la Escuela Primaria Constituyentes 1917, ubicada en la colonia Bonanza, solicitaron el apoyo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana para mejorar las condiciones de los espacios utilizados por las niñas y los niños del plantel.

La petición fue realizada a través de las redes sociales de la corporación y derivó en una jornada de trabajo en la que participaron elementos de la Policía Municipal del sector, cadetes de la Academia de Policía, integrantes del Grupo de Reacción Sureste, personal de la Dirección de Proximidad Social y Prevención del Delito y de la Subdirección de Tránsito.

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Durante la jornada, los elementos realizaron labores de deshierbe en patios y pasillos, desazolve de jardineras, poda de ramas y arbustos, así como una limpieza general de las áreas destinadas a las actividades y juegos de los estudiantes.

Alexis Morales Hernández, director de Proximidad Social y Prevención del Delito, señaló que este tipo de actividades forman parte de un programa de proximidad social que busca fortalecer la relación entre la corporación y la comunidad.

$!Elementos deshierbaron patios y pasillos para mejorar las condiciones de las instalaciones.
Elementos deshierbaron patios y pasillos para mejorar las condiciones de las instalaciones. CORTESÍA

“Que se vea a una policía cercana, a la que se le puede hablar, proponer y participar en conjunto, es un proyecto de largo plazo que ha dado resultados.

“La instrucción de nuestro alcalde Javier Díaz González y del comisionado Miguel Ángel Garza Félix es mantenernos cercanos porque es una de las maneras de mejorar cada vez más la seguridad”, explicó.

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Morales Hernández indicó que, además de las jornadas de apoyo en planteles, personal de la corporación acude a escuelas de distintos niveles educativos para impartir charlas de prevención relacionadas con delitos y diferentes tipos de violencia.

“En Saltillo trabajamos todos los días para continuar como la capital más segura del país”, agregó.

El director de Proximidad Social y Prevención del Delito puso a disposición de los planteles educativos el teléfono 844-311-7476, mediante el cual pueden solicitar información y agendar las pláticas de prevención disponibles.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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