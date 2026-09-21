Aún sin elementos de violencia en muerte de mujer que cayó de escaleras en bar de Saltillo

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que, hasta el momento, no cuenta con elementos que determinen que la sexagenaria que murió este lunes en un hospital del IMSS de Saltillo haya sido víctima de un acto de violencia, luego de caer por las escaleras de un bar. El pasado 18 de septiembre, María del Carmen, de 61 años, ingresó de gravedad al Hospital General de Zona número 2 del IMSS, luego de sufrir una caída en el bar Barra Negra, ubicado en el cruce de Paseo de la Reforma y Francisco de Urdiñola.

La mujer fue trasladada de emergencia al hospital, donde los médicos diagnosticaron una hemorragia y edema traumático. Tras permanecer varios días bajo observación, se informó que falleció este lunes alrededor de las 5:30 de la madrugada.

De acuerdo con las primeras versiones, una mujer que acompañaba a María del Carmen señaló que ambas se encontraban en el establecimiento junto con otro hombre, quien presuntamente la habría empujado por las escaleras de manera intencional. Ante esta versión, el hecho fue considerado inicialmente como un posible delito grave.

Al respecto del caso, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que aunque el caso se ha investigado bajo los protocolos necesarios, luego de las primeras investigaciones, hasta el momento no se ha revelado que el caso se haya registrado con dolo. Mientras que en los primeros datos recuperados no se ha logrado identificar si la muerte fue provocada por un tercero, la Fiscalía también mencionó que hasta el momento la investigación permanece vigente y bajo el análisis de testigos y videos que pueden alimentar una determinación sobre el caso.

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