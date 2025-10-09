Auto recién reparado lo convierten en chatarra tras volcadura, en Saltillo

    Auto recién reparado lo convierten en chatarra tras volcadura, en Saltillo
    El auto quedaría como pérdida total Ulises Martínez
    La circulación fue detenida para las maniobras de la grúa Ulises Martínez
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a los lesionados Ulises Martínez
    El auto había sido recién reparado Ulises Martínez
    El conductor de la camioneta quedó asegurado Ulises Martínez

Presuntamente fue una camioneta la que les cerró el paso y provocó el accidente

Un mecánico y su ayudante resultaron lesionados la tarde de este jueves, luego de volcarse en un vehículo que acababan de reparar y que sacaron a prueba. El accidente ocurrió sobre Paseo de la Reforma, antes del cruce con Nazario Ortiz Garza.

Ambos jóvenes fueron valorados por paramédicos de la Cruz Roja tras sufrir golpes durante la volcadura. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta les habría cerrado el paso, provocando que perdieran el control del auto.

El percance ocurrió minutos después de las 2:00 de la tarde y fue atendido por elementos de la Policía Municipal de Tránsito. El presunto responsable fue identificado como Sergio N., de 53 años de edad. Según testigos, el hombre conducía una camioneta Chevrolet Silverado en dirección hacia Nazario Ortiz Garza. Sin embargo, al intentar tomar el retorno y luego arrepentirse, maniobró intempestivamente, pasando por encima de las boyas de seguridad para incorporarse al carril derecho.

Fue en ese momento cuando se atravesó al paso de un vehículo Nissan March provocando que el conductor perdiera el control y terminara volcando fuera de la vialidad. Los dos ocupantes del March presentaron golpes diversos, pero tras ser atendidos por los socorristas, se determinó que no tenían lesiones de gravedad.

El conductor de la camioneta fue asegurado en el sitio mientras se esperaba el arribo de la aseguradora, a fin de llegar a un acuerdo por los daños materiales y gastos médicos derivados del siniestro.

