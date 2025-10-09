Lo sentencian a diez años de prisión por violar a una menor, en Saltillo

Un procedimiento abreviado se llevó a cabo la mañana de este jueves en la Sala Penal Número Uno, donde un joven se declaró responsable de cometer una agresión sexual en contra de una menor de edad.

El acusado, identificado como Eliud Hernández Calderón, fue sentenciado a diez años de prisión, los cuales deberá cumplir en el Centro de Reinserción Social (Cereso).

De acuerdo con los registros judiciales, al imputado se le acumularon dos causas penales correspondientes a los años 2023 y 2024, con los números de expediente 2226/2023 y 2263/2024. La agente del Ministerio Público adscrita a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) solicitó a la jueza Sandra Ramón que el juicio se realizara de manera privada, debido a la naturaleza del caso y a fin de proteger la identidad de la persona afectada.

Dicha solicitud fue concedida por el tribunal, por lo que se desalojó al público y a los familiares de ambas partes. Solo se permitió el acceso a los representantes legales y a los padres de la víctima.

Según versiones extraoficiales, el primer señalamiento en contra del acusado fue por tocamientos indebidos. Posteriormente, durante las investigaciones, se identificaron otros hechos que agravaron la situación legal del procesado.

Al finalizar la audiencia, Hernández Calderón expresó estar arrepentido y manifestó su disposición a cumplir la sentencia impuesta.

El joven permanece en reclusión desde el año 2022, por lo que, con base en los términos de la condena, le restarían siete años por cumplir.