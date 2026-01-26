Autoridades llaman a extremar precauciones ante bajas temperaturas este martes en Saltillo

Saltillo
/ 26 enero 2026
    Autoridades llaman a extremar precauciones ante bajas temperaturas este martes en Saltillo
    Protección Civil emite recomendaciones ante descenso térmico en la capital FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones por el frío

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para este martes 27 de enero se prevé que la temperatura mínima en la ciudad descienda hasta los 2 grados centígrados, por lo que el Gobierno Municipal de Saltillo exhortó a la población a extremar precauciones ante las bajas temperaturas.

A través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, se llamó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones preventivas para evitar incidentes, al tiempo que se reiteró que los elementos de la corporación se mantienen en alerta permanente para brindar apoyo integral a personas en situación de vulnerabilidad.

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, informó que se cuenta con cinco refugios temporales habilitados en distintos puntos de la ciudad para resguardar a quienes lo requieran. Estos son el Grupo Ermita AA, ubicado en la calle Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en Melchor Múzquiz 472, ambos en la Zona Centro.

$!En Saltillo se habilitaron cinco refugios temporales para resguardo de la población.
En Saltillo se habilitaron cinco refugios temporales para resguardo de la población. FOTO: CORTESÍA

Asimismo, se encuentran disponibles los refugios Morir Para Empezar a Vivir, en la calle Primo de Verdad 120, colonia Bellavista; Solo por la Gracia de Dios, en la calle Caliche 121, colonia Loma Bonita II; y San Juan Diego, en la calle Ojo de Agua 642, colonia Ojo de Agua.

El funcionario recomendó no utilizar braseros, hornos ni estufas para calentar los hogares, ya que representan un alto riesgo. En caso de emplear calentadores, subrayó la importancia de verificar su correcto funcionamiento y mantener una adecuada ventilación para prevenir intoxicaciones.

De igual manera, se exhortó a la población a abrigarse correctamente, consumir frutas y verduras ricas en vitamina C, ingerir líquidos calientes para conservar la temperatura corporal y proteger boca y nariz al salir de espacios cerrados. También se recomendó incrementar el lavado de manos y el uso de gel antibacterial.

Ante cualquier emergencia, el Gobierno Municipal recordó que la ciudadanía puede comunicarse de inmediato al 9-1-1 para solicitar apoyo.

