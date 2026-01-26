Autoridades llaman a extremar precauciones ante bajas temperaturas este martes en Saltillo

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, para este martes 27 de enero se prevé que la temperatura mínima en la ciudad descienda hasta los 2 grados centígrados, por lo que el Gobierno Municipal de Saltillo exhortó a la población a extremar precauciones ante las bajas temperaturas.

A través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, se llamó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones preventivas para evitar incidentes, al tiempo que se reiteró que los elementos de la corporación se mantienen en alerta permanente para brindar apoyo integral a personas en situación de vulnerabilidad.

El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos, informó que se cuenta con cinco refugios temporales habilitados en distintos puntos de la ciudad para resguardar a quienes lo requieran. Estos son el Grupo Ermita AA, ubicado en la calle Miguel Hidalgo 417, y el Refugio de los Necesitados, en Melchor Múzquiz 472, ambos en la Zona Centro.