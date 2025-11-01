Avanza pavimentación en la colonia La Gloria en Saltillo

Los habitantes de la colonia La Gloria, al poniente de Saltillo, podrán pronto contar con calles pavimentadas y banquetas seguras, gracias a los trabajos que realiza la administración del alcalde Javier Díaz González sobre la calle Ricardo Flores Magón.

De acuerdo con la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, la obra, que abarca el tramo de la calle 2 a la calle Real, registra actualmente un 80 por ciento de avance y forma parte de las acciones municipales para mejorar la movilidad en los sectores que más lo requieren.

Con el respaldo del Gobierno del Estado, la inversión destinada asciende a casi 8 millones de pesos, monto que permite realizar trabajos integrales de pavimentación y rehabilitación urbana.