Avanza pavimentación en la colonia La Gloria en Saltillo
La pavimentación de la calle Ricardo Flores Magón en la colonia La Gloria avanza y pronto estará concluida
Los habitantes de la colonia La Gloria, al poniente de Saltillo, podrán pronto contar con calles pavimentadas y banquetas seguras, gracias a los trabajos que realiza la administración del alcalde Javier Díaz González sobre la calle Ricardo Flores Magón.
De acuerdo con la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, la obra, que abarca el tramo de la calle 2 a la calle Real, registra actualmente un 80 por ciento de avance y forma parte de las acciones municipales para mejorar la movilidad en los sectores que más lo requieren.
Con el respaldo del Gobierno del Estado, la inversión destinada asciende a casi 8 millones de pesos, monto que permite realizar trabajos integrales de pavimentación y rehabilitación urbana.
La obra contempla 800 metros lineales de compactación, nivelación del terreno, colocación de carpeta asfáltica y renivelación de brocales, además de la construcción de casi 2 mil 500 metros de banquetas, lo que garantiza mayor seguridad a las familias que transitan por esta zona.
Esta intervención se suma a los trabajos de pavimentación y mejora urbana que el alcalde Díaz González ha impulsado en colonias como Virreyes, Ricardo Flores Magón, Loma Blanca y Nueva Esperanza, entre otras, consolidando un plan de infraestructura que busca facilitar la movilidad, fortalecer la seguridad peatonal y mejorar la calidad de vida de los saltillenses.
Con estas obras, el Gobierno Municipal refuerza su compromiso de brindar calles más seguras, accesibles y funcionales, beneficiando directamente a quienes viven y circulan en estas colonias de la capital coahuilense.