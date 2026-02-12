Avanza rehabilitación de pavimento en colonia Universidad Pueblo, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 12 febrero 2026
    Avanza rehabilitación de pavimento en colonia Universidad Pueblo, en Saltillo
    Se intervinieron vialidades en la colonia Universidad Pueblo, incluyendo la calle Benito Juárez. CORTESÍA

Los trabajos buscan atender daños causados por el desgaste, hundimientos y condiciones climáticas

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, continúa con los trabajos de rehabilitación de pavimento en distintos barrios y colonias de la ciudad, con el objetivo de atender tramos que presentaban desgaste, hundimientos y deterioro derivados de la alta circulación vehicular y las condiciones climáticas.

“Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo trabajamos todos los días para mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a la ciudadanía al interior de las colonias, así como en las principales vialidades de la ciudad”, expresó el edil.

TE PUEDE INTERESAR: Conmemoran 30 aniversario del COECyT en sesión solemne de Cabildo en Saltillo

Entre las acciones más recientes destacan las realizadas por personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública en la colonia Universidad Pueblo, al oriente de la ciudad. En la calle Benito Juárez, entre Aquiles Cerdán y Gustavo A. Madero, se retiró la carpeta asfáltica dañada y se colocó nueva mezcla caliente, además de trabajos de compactación y nivelación para mejorar las condiciones de circulación.

$!Avanza rehabilitación de pavimento en colonia Universidad Pueblo, en Saltillo

Al sur de Saltillo, brigadas del programa “Aquí Andamos” intervinieron las calles 28 y 3 en la colonia Miguel Hidalgo, así como la calle Guacali, entre Huachichiles y Comanches, en el fraccionamiento Las Teresitas, atendiendo reportes ciudadanos realizados a través del asistente virtual municipal.

Asimismo, se brindó mantenimiento al bulevar Isidro López Zertuche, a la altura del fraccionamiento Las Brisas, y mediante maquinaria especializada se rehabilitan puntos dañados en los bulevares Antonio Cárdenas y Venustiano Carranza.

El alcalde reiteró que la atención a la infraestructura urbana es una prioridad, por lo que los trabajos continuarán de manera programada en zonas de mayor flujo vehicular o que requieren intervención inmediata.

Como parte de las acciones para mantener una ciudad más limpia y ordenada, brigadas de “Aquí Andamos” realizaron labores de embellecimiento en el camellón central del bulevar Mirasierra, entre Revolución y Fundadores, con corte de maleza, poda de árboles, barrido y retiro de basura.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: arranca rehabilitación de plaza en Virreyes Popular con inversión de 613 mil pesos

También se avanza en la instalación de nuevas luminarias en la calle Luis González Obregón, entre el bulevar Carlos Abedrop y Palma Gorda, a un costado del Hospital General del ISSSTE.

De igual manera, personal de Medio Ambiente intervino áreas verdes de la plaza de la colonia Zapalinamé, mientras que en el Centro Histórico se atendieron las plazas 1 de Mayo y Juárez. Acciones similares se realizaron en espacios públicos del fraccionamiento Nuevo Mirasierra, con trabajos de limpieza, deshierbe y retiro de residuos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calles
Vialidad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
4T: La caja de Pandora

4T: La caja de Pandora
true

Amenaza la nociva 4T a la minería
true

POLITICÓN: ¿Tendrá la CTM sello coahuilense? Tereso Medina es el favorito, pero no tiene segura la dirigencia nacional
El caso de agresión en Plaza Cocoa se resolvió mediante un acuerdo reparatorio que incluyó compensación económica y terapias psicológicas para los menores involucrados.

Concluye caso de Plaza Cocoa de Saltillo con acuerdo reparatorio; agresores recibirán terapia
El despliegue probablemente vendría de la costa este de Estados Unidos, y un portaaviones se está preparando para salir al mar en dos semanas.

Pentágono ordena a un segundo grupo de ataque de portaaviones prepararse para su despliegue en Oriente Medio
Además del formato por equipos, se jugará el FCG Western States Cup a 54 hoyos.

Saltillense Alberto Rodríguez, convocado al Tri de golf para torneo ante EU y Canadá
El secretario de Energía de EU, Chris Wright, llegó a Venezuela para impulsar una reforma más audaz de la industria energética, dejando claro que Estados Unidos podría usar su posición como gigante económico para lograr estos objetivos.

EU presiona a Venezuela para que haga más por estimular la inversión
Sonja Lyubomirsky ha sido una destacada investigadora en la ciencia de la felicidad durante décadas y durante el mismo tiempo, la gente le ha preguntado: ¿Cuál es el secreto?

¿Cuál es el secreto de la felicidad? Estos investigadores tienen una teoría