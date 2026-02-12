$!Avanza rehabilitación de pavimento en colonia Universidad Pueblo, en Saltillo

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, continúa con los trabajos de rehabilitación de pavimento en distintos barrios y colonias de la ciudad, con el objetivo de atender tramos que presentaban desgaste, hundimientos y deterioro derivados de la alta circulación vehicular y las condiciones climáticas.

“Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo trabajamos todos los días para mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a la ciudadanía al interior de las colonias, así como en las principales vialidades de la ciudad”, expresó el edil.

Entre las acciones más recientes destacan las realizadas por personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública en la colonia Universidad Pueblo, al oriente de la ciudad. En la calle Benito Juárez, entre Aquiles Cerdán y Gustavo A. Madero, se retiró la carpeta asfáltica dañada y se colocó nueva mezcla caliente, además de trabajos de compactación y nivelación para mejorar las condiciones de circulación.