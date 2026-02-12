Avanza rehabilitación de pavimento en colonia Universidad Pueblo, en Saltillo
Los trabajos buscan atender daños causados por el desgaste, hundimientos y condiciones climáticas
El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, continúa con los trabajos de rehabilitación de pavimento en distintos barrios y colonias de la ciudad, con el objetivo de atender tramos que presentaban desgaste, hundimientos y deterioro derivados de la alta circulación vehicular y las condiciones climáticas.
“Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Saltillo trabajamos todos los días para mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a la ciudadanía al interior de las colonias, así como en las principales vialidades de la ciudad”, expresó el edil.
Entre las acciones más recientes destacan las realizadas por personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública en la colonia Universidad Pueblo, al oriente de la ciudad. En la calle Benito Juárez, entre Aquiles Cerdán y Gustavo A. Madero, se retiró la carpeta asfáltica dañada y se colocó nueva mezcla caliente, además de trabajos de compactación y nivelación para mejorar las condiciones de circulación.
Al sur de Saltillo, brigadas del programa “Aquí Andamos” intervinieron las calles 28 y 3 en la colonia Miguel Hidalgo, así como la calle Guacali, entre Huachichiles y Comanches, en el fraccionamiento Las Teresitas, atendiendo reportes ciudadanos realizados a través del asistente virtual municipal.
Asimismo, se brindó mantenimiento al bulevar Isidro López Zertuche, a la altura del fraccionamiento Las Brisas, y mediante maquinaria especializada se rehabilitan puntos dañados en los bulevares Antonio Cárdenas y Venustiano Carranza.
El alcalde reiteró que la atención a la infraestructura urbana es una prioridad, por lo que los trabajos continuarán de manera programada en zonas de mayor flujo vehicular o que requieren intervención inmediata.
Como parte de las acciones para mantener una ciudad más limpia y ordenada, brigadas de “Aquí Andamos” realizaron labores de embellecimiento en el camellón central del bulevar Mirasierra, entre Revolución y Fundadores, con corte de maleza, poda de árboles, barrido y retiro de basura.
También se avanza en la instalación de nuevas luminarias en la calle Luis González Obregón, entre el bulevar Carlos Abedrop y Palma Gorda, a un costado del Hospital General del ISSSTE.
De igual manera, personal de Medio Ambiente intervino áreas verdes de la plaza de la colonia Zapalinamé, mientras que en el Centro Histórico se atendieron las plazas 1 de Mayo y Juárez. Acciones similares se realizaron en espacios públicos del fraccionamiento Nuevo Mirasierra, con trabajos de limpieza, deshierbe y retiro de residuos.