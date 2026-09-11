Avanza Saltillo en reformas al Reglamento de Tránsito tras percance fatal con scooter eléctrico
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La Comisión de Movilidad y la de Seguridad ajustan la propuesta técnica para proteger la integridad de los peatones y conductores
El Gobierno Municipal de Saltillo trabaja en la actualización del Reglamento de Tránsito y Movilidad con el objetivo de elevar la seguridad vial y prevenir accidentes fatales que involucren nuevos medios de transporte como los scooters eléctricos.
El alcalde Javier Díaz González confirmó que las comisiones edilicias de Movilidad y Seguridad avanzan en la integración del proyecto normativo tras registrarse un accidente vial reciente en el que falleció una persona.
“Se sigue trabajando en la Comisión de Movilidad y en la Comisión de Seguridad; queremos presentar el borrador en las siguientes semanas para ver de qué manera lo pulimos”, declaró el Edil saltillense.
La iniciativa municipal busca adaptar el marco legal vigente a las nuevas realidades del flujo vehicular y las alternativas de micromovilidad en la vía pública.
“El objetivo es que este reglamento de tránsito y de movilidad realmente beneficie al ciudadano y tenga un mejor impacto en cuidar la vida de las y los saltillenses”, concluyó Díaz González.