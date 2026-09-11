Avanza Saltillo en reformas al Reglamento de Tránsito tras percance fatal con scooter eléctrico

El alcalde Javier Díaz González confirmó que las comisiones edilicias de Movilidad y Seguridad avanzan en la integración del proyecto normativo tras registrarse un accidente vial reciente en el que falleció una persona.

El Gobierno Municipal de Saltillo trabaja en la actualización del Reglamento de Tránsito y Movilidad con el objetivo de elevar la seguridad vial y prevenir accidentes fatales que involucren nuevos medios de transporte como los scooters eléctricos.

“Se sigue trabajando en la Comisión de Movilidad y en la Comisión de Seguridad; queremos presentar el borrador en las siguientes semanas para ver de qué manera lo pulimos”, declaró el Edil saltillense.

La iniciativa municipal busca adaptar el marco legal vigente a las nuevas realidades del flujo vehicular y las alternativas de micromovilidad en la vía pública.

“El objetivo es que este reglamento de tránsito y de movilidad realmente beneficie al ciudadano y tenga un mejor impacto en cuidar la vida de las y los saltillenses”, concluyó Díaz González.