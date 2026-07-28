Biblioparque Sur de Saltillo prepara actividades veraniegas para niñas y niños

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    Biblioparque Sur de Saltillo prepara actividades veraniegas para niñas y niños
    El Biblioparque Sur de Saltillo ofrecerá dos semanas de actividades deportivas, culturales y recreativas para menores de 6 a 12 años. CORTESÍA

Fútbol, tochito, talleres, juegos tradicionales y actividades especiales forman parte del programa vacacional

Con una oferta que combina deporte, cultura y recreación, el Biblioparque Sur en Saltillo abrirá sus puertas durante agosto para recibir a niñas y niños que buscan aprovechar sus vacaciones con actividades formativas y de entretenimiento.

El curso de verano 2026 se realizará del 3 al 14 de agosto, en horario de 09:00 a 14:00 horas, y está dirigido a menores de entre 6 y 12 años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-curso-de-verano-del-biblioparque-sur-tiene-50-de-cupo-ocupado-FH22347174

De acuerdo con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, aún existen espacios disponibles y la capacidad del programa es de hasta 500 participantes.

Durante las dos semanas de actividades, los menores podrán participar en disciplinas deportivas como fútbol, básquetbol y tochito, además de talleres culturales que incluyen plastilina, baile y juegos tradicionales.

La edición de este año tendrá como temática principal la fiesta mundial del fútbol, con actividades relacionadas con el deporte y dinámicas recreativas diseñadas para fomentar la convivencia entre los participantes.

El programa también contempla actividades especiales como una demostración de la Unidad K9, una plática de primeros auxilios infantiles a cargo de Protección Civil y Bomberos, así como una jornada acuática con apoyo del cuerpo de Bomberos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aun-hay-cupo-para-los-cursos-de-verano-2026-en-el-biblioparque-sur-de-saltillo-HC22201776

El curso concluirá con una ceremonia de clausura y entrega de reconocimientos a los participantes. La cuota de recuperación es de 750 pesos por las dos semanas e incluye la playera oficial y materiales para las actividades.

Las inscripciones permanecen abiertas en las instalaciones del Biblioparque Sur, ubicado en el bulevar Otilio Zurdo Galván número 102, colonia 26 de Marzo, con atención de 08:00 18:00 horas. Para información adicional está disponible el teléfono 844-489-11-27.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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