Biblioparque Sur invita a saltillenses a participar en talleres deportivos y culturales

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Saltillo
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    Biblioparque Sur invita a saltillenses a participar en talleres deportivos y culturales
    Niñas y niños de 6 años en adelante pueden participar en plastilina, caricatura, pintura, guitarra, violín, canto y acordeón. CORTESÍA

Las actividades están dirigidas a niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores

Con el objetivo de acercar el deporte, la cultura y la recreación a las familias, el Biblioparque Sur mantiene abierta la inscripción a diversos talleres dirigidos a niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Entre las actividades disponibles para niñas y niños de 6 años en adelante, en horarios vespertinos, se encuentran los talleres de plastilina, caricatura, pintura, guitarra, violín, canto y asesorías de acordeón.

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Para mayores de 12 años se ofrecen talleres de dibujo, además de asesorías de física, química y matemáticas. También hay clases de matemáticas dirigidas a estudiantes de quinto y sexto de primaria, quienes deberán contar con conocimientos de las tablas de multiplicar como requisito.

El Biblioparque Sur cuenta además con un taller de guitarra para adultos mayores durante las mañanas, así como clases de ritmos musicalizados para público en general.

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En materia de danza, se ofrecen clases de folklore para niñas y niños de 5 a 13 años, mientras que el taller de baile show dance está dirigido a menores de 3 a 5 años.

La oferta también incluye acondicionamiento físico para público en general, con horarios matutinos y vespertinos, así como asesorías psicológicas durante las mañanas.

$!Mayores de 12 años tienen acceso a talleres de dibujo y asesorías de física, química y matemáticas.
Mayores de 12 años tienen acceso a talleres de dibujo y asesorías de física, química y matemáticas. CORTESÍA

De manera adicional, el recinto es sede de cursos con costo de jazz, baile urbano, hip-hop, baile moderno y porristas.

Para inscribirse es necesario presentar copia de la CURP del alumno y copia de la INE del padre, madre o tutor. El trámite se realiza directamente en las instalaciones del Biblioparque Sur, ubicado en el bulevar Otilio Zurdo Galván 102, en la colonia 26 de Marzo.

Las personas interesadas en conocer los horarios y detalles de cada taller pueden comunicarse al teléfono 844-489-11-27 o consultar la página de Facebook del Instituto Municipal del Deporte.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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