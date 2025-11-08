Bodega Aurrerá encabeza incendios en Coahuila entre establecimientos comerciales

Saltillo
/ 8 noviembre 2025
    Bodega Aurrerá encabeza incendios en Coahuila entre establecimientos comerciales
    Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe controlaron el incendio en la sucursal de Bodega Aurrerá ubicada sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, donde dos empleados fueron atendidos por inhalación de humo. FOTO: ARCHIVO

Desde agosto de 2023, cinco sucursales de la cadena han registrado siniestros, según datos de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado

Desde agosto de 2023, Bodega Aurrerá concentra el mayor número de incendios registrados en establecimientos comerciales de Coahuila, con cinco siniestros en distintas sucursales, de acuerdo con información de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado.

El más reciente ocurrió este jueves en el municipio de Ramos Arizpe, en la sucursal ubicada en bulevar Gustavo Díaz Ordaz y avenida de los Arroyos, en la colonia Blanca Esthela.

El incendio se originó en el área de panadería, provocando la evacuación de alrededor de 60 personas. Dos trabajadores fueron trasladados a recibir atención médica, uno en código verde y otro en amarillo, por inhalación de humo.

El subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán, informó que esta cadena es la que más incidencias ha presentado en la entidad. Con este caso, suman tres incendios en lo que va de 2025: uno en Frontera en febrero, y dos en la sucursal de Plaza Bella, en Ramos Arizpe, ocurridos con pocas horas de diferencia durante la madrugada del 17 y 18 de abril.

Durante 2024, se registró un incendio en una Bodega Aurrerá Express de la colonia Bellavista, en Saltillo, en el mes de noviembre. El primer caso reportado en este periodo fue en agosto de 2023, en una sucursal en el municipio de Múzquiz.

Autoridades estatales mantienen vigilancia y revisiones en establecimientos comerciales de todo el estado, ante el incremento de actividad que se prevé durante esta temporada.

Temas


Seguridad
incendios
A20

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

