Bomberos de Ramos Arizpe se capacitan en Texas para atender emergencias viales

Saltillo
/ 20 noviembre 2025
    Bomberos de Ramos Arizpe se capacitan en Texas para atender emergencias viales
    Personal de Ramos Arizpe afina protocolos para emergencias viales en territorio texano. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

Tres elementos viajaron a Mercedes como parte del hermanamiento binacional; la formación busca mejorar la respuesta en las transitadas autopistas de la región

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, confirmó que un contingente de bomberos del municipio se encuentra en Estados Unidos. La capacitación se realiza en la ciudad hermana de Mercedes, Texas, y tiene como objetivo principal la atención de emergencias viales.

La formación se centra en métodos de actuación ante siniestros vehiculares, un tema relevante ante el incremento del parque automotriz en la región y el alto aforo de las carreteras.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe muestra mínima rotación laboral, afirma Fomento Económico

“Están ahorita varios bomberos de nosotros capacitándose para eh, carros eléctricos cuando se incendian y qué se debe hacer”, declaró el edil.

Detalló que la capacitación incluye protocolos para “situaciones de un freeway, que es allá o en un bulevar” y en “una carretera que es muy transitada”.

Gutiérrez Merino explicó que la afluencia en las autopistas de Ramos Arizpe es “demasiado grande”, con el tránsito de “100 mil a 120 mil carros que transitan 24 horas” en la autopista.

“Eso nos va a ayudar a que podamos actuar inmediatamente y sobre todo, salvar vidas”, enfatizó el alcalde sobre el impacto de esta formación especializada.

Según el mandatario, un total de tres elementos pudieron viajar a Mercedes. La cantidad fue limitada por temas de logística de papelería y por el cupo restringido que se tenía en la ciudad texana.

El viaje forma parte de los acuerdos de colaboración entre ambas ciudades, pues la capacitación es “parte de los compromisos de este hermanamiento”. Los bomberos regresarán este lunes.

TE PUEDE INTERESAR: DIF Coahuila impulsa adopciones de niñas y niños mayores de 8 años ante baja demanda

Una vez de vuelta en Ramos Arizpe, los elementos deberán replicar los conocimientos adquiridos. El objetivo es “bajar la capacitación a otros cuerpos de bomberos de aquí de la región”.

Esta estrategia busca estandarizar y mejorar los procedimientos de rescate en la zona, asegurando una respuesta eficiente ante los accidentes que ocurren en las principales vías de comunicación del municipio.

