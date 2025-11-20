Ramos Arizpe muestra mínima rotación laboral, afirma Fomento Económico

Saltillo
/ 20 noviembre 2025
    Ramos Arizpe muestra mínima rotación laboral, afirma Fomento Económico
    El secretario de Fomento Económico destacó estabilidad en las plantas industriales del municipio. FOTO: ESPECIAL

Jacobo Zertuche detalla que el índice es de hasta 0.1% en algunas empresas y confirma la generación de 18 mil 100 empleos formales en el municipio

La rotación de personal en Ramos Arizpe se mantiene excepcionalmente baja, según Jacobo Zertuche, secretario de Fomento Económico municipal. El funcionario abordó el tema tras una nota publicada en VANGUARDIA, que indicaba una disminución del fenómeno en la zona sureste de Coahuila por razones de aranceles y paros de líneas.

Zertuche confirmó que, en contraste con otras zonas, el municipio industrial ha mantenido la estabilidad, con índices mínimos de movimiento en sus factorías. Afirmó que este es un signo de salud económica local.

Detalló que habló directamente con varias empresas para conocer sus datos de movilidad de personal. “Directamente he hablado con dos empresas y una de ellas me dice: ‘Sabes que tengo el 0.1% de rotación anual’”, citó Zertuche, ilustrando el panorama general.

El funcionario atribuyó la baja rotación a las condiciones laborales que se viven en la región. “Eso es por el buen ambiente laboral que hay en esas empresas y por la seguridad que hay en el municipio”, explicó el titular de Fomento Económico.

Respecto a si el temor a la pérdida de empleo por paros o aranceles ha influido, Zertuche lo descartó. Añadió que la fuerza laboral está contenta: “La gente está muy contenta en sus trabajos porque si no, no hay trabajo, ¿verdad?”.

El secretario subrayó que las vacantes ofertadas en las recientes ferias de empleo son para plazas totalmente nuevas, no para cubrir puestos por rotación. La primera feria tuvo 2 mil 300 vacantes y la segunda, 2 mil 500.

Estas cifras refuerzan el crecimiento, pues confirman la atracción de nuevo talento y capital. Según datos del IMSS, se han generado 18 mil 100 empleos formales en Ramos Arizpe, posicionando al municipio entre los primeros del país.

Temas


Economía
empleos
industria

Localizaciones


Ramos Arizpe

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

