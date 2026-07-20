Brigada Integral interviene El Sarape y fortalece áreas verdes de Saltillo

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    Brigada Integral interviene El Sarape y fortalece áreas verdes de Saltillo
    El mantenimiento en El Sarape busca mejorar la visibilidad y la seguridad de miles de automovilistas. CORTESÍA

El Gobierno Municipal realizó una jornada integral de mantenimiento, reforestación y limpieza en distintos puntos de la ciudad

Como parte de la estrategia permanente para mantener una ciudad más ordenada, limpia y segura, el Gobierno Municipal de Saltillo realizó este lunes una jornada integral de mantenimiento, reforestación y limpieza en diversos sectores de la ciudad, por instrucción del alcalde Javier Díaz González.

A través de la Brigada Integral, personal de la Dirección de Servicios Públicos inició una primera etapa de mantenimiento en el distribuidor vial El Sarape, donde se aplicó pintura en las barreras de contención y en los soportes viales del carril central con dirección de oriente a poniente, con el objetivo de mejorar la visibilidad y las condiciones de seguridad para los miles de automovilistas que circulan diariamente por esta vialidad.

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De manera simultánea, el Gobierno Municipal reforzó el programa Bosques Urbanos Lineales mediante la plantación de ejemplares de Pino Eldarica sobre el camellón central del bulevar Isidro López Zertuche, a la altura de la colonia Virreyes Popular.

El alcalde Javier Díaz González destacó que estas acciones cuentan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que permite fortalecer los pulmones verdes de Saltillo, mejorar la imagen urbana y contribuir a una mayor producción de oxígeno en beneficio de la población.

$!El programa Bosques Urbanos Lineales reforzó la reforestación con la plantación de Pino Eldarica en el bulevar Isidro López Zertuche.
El programa Bosques Urbanos Lineales reforzó la reforestación con la plantación de Pino Eldarica en el bulevar Isidro López Zertuche.

Como parte de la jornada, cuadrillas municipales también realizaron labores de deshierbe, limpieza y retiro de basura y desechos orgánicos en un tramo del arroyo El Martillo, ubicado paralelo a la calle Acceso Procuraduría, detrás de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

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El edil reiteró que su administración mantiene una atención permanente en todos los sectores de la ciudad mediante programas como Aquí Andamos, Brigada Integral y Bosques Urbanos Lineales, enfocados en mejorar la infraestructura urbana, los espacios públicos y el entorno ambiental.

Asimismo, recordó a la ciudadanía que el chatbot municipal, disponible en el número 844-160-08-08, permite reportar de manera ágil necesidades relacionadas con infraestructura, limpieza, mantenimiento y medio ambiente, con el propósito de brindar una atención oportuna a los reportes ciudadanos.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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