Brigadas ‘Amor en Movimiento’ acercan salud y servicios gratuitos a colonias de Saltillo

La brigada "Amor en movimiento" de DIF Saltillo se instaló este viernes al sur de la ciudad, la colonia Niños Héroes. La brigada forma parte de una estrategia itinerante del DIF municipal para acercar servicios de salud, asesoría y atención social directamente a las colonias. Desde consultas médicas hasta la entrega de lentes graduados, aparatos auditivos, atención dental y asesoría jurídica, la jornada busca concentrar en un solo espacio servicios que, para muchas familias, son difíciles de costear o de trasladarse a conseguir. El alcalde Javier Díaz González comentó que el programa ha recorrido ya distintos sectores del municipio, incluyendo colonias, barrios y comunidades rurales, con más de 100 brigadas realizadas en lo que va de la administración.

“Se va moviendo en diferentes sectores, colonias, barrios y ejidos de Saltillo, y aquí vemos cómo mucha gente puede aprovechar los diferentes servicios que se tienen”, dijo. Agregó que los servicios médicos y de salud han sido de los más demandados, ya que incluyen exámenes generales, de la vista, entrega de lentes con graduación, estudios de audición y entrega de aparatos auditivos, así como procedimientos dentales y consultas. “Todo esto genera un impacto positivo en mejorar la calidad de vida de las y los habitantes”, afirmó. Por su parte, el director del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa, explicó que la brigada forma parte de las jornadas integrales del organismo, que buscan llevar atención directamente a la puerta de las casas.

"Traemos prácticamente a la puerta de las familias servicios de salud completamente gratuitos: atención médica, nutrición, enfermería y un consultorio dental móvil con los servicios que se pueden realizar", comentó. LENTES GRADUADOS SIN COSTO Además, indicó que en el módulo de optometría se realizan exámenes de la vista y posteriormente se entregan lentes graduados sin costo, mientras que en el área de audiometría, si se detecta pérdida auditiva, el aparato se entrega calibrado en el momento. "Todo es completamente gratuito, y eso es lo que permite que más personas accedan a estos servicios", dijo. La jornada también incluye un "mercadito" de intercambio de objetos por productos de limpieza o de primera necesidad, con lo que además se busca promover el descacharrizado y la limpieza de los entornos. Figueroa explicó que el programa tiene cobertura tanto urbana como rural, con brigadas en escuelas y comunidades ejidales, y que en cada jornada se atiende en promedio entre 200 y 250 personas, dependiendo de la colonia y la demanda de servicios. En el caso del programa de aparatos auditivos, señaló que desde su arranque en mayo del año pasado se han entregado cerca de mil 800 dispositivos a personas con pérdida auditiva, tras un estudio previo que se realiza en el lugar.