Brigadas ‘Amor en Movimiento’ acercan salud y servicios gratuitos a colonias de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 13 febrero 2026
    Brigadas ‘Amor en Movimiento’ acercan salud y servicios gratuitos a colonias de Saltillo
    El alcalde Javier Díaz González destacó el impacto social de las brigadas en la calidad de vida de las familias. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

COMPARTIR

TEMAS


Brigadas
Salud

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


DIF Saltillo

El programa del DIF municipal recorre colonias, barrios y ejidos con consultas médicas, lentes, aparatos auditivos y asesorías sin costo; cada jornada puede beneficiar hasta 250 personas

La brigada “Amor en movimiento” de DIF Saltillo se instaló este viernes al sur de la ciudad, la colonia Niños Héroes. La brigada forma parte de una estrategia itinerante del DIF municipal para acercar servicios de salud, asesoría y atención social directamente a las colonias.

Desde consultas médicas hasta la entrega de lentes graduados, aparatos auditivos, atención dental y asesoría jurídica, la jornada busca concentrar en un solo espacio servicios que, para muchas familias, son difíciles de costear o de trasladarse a conseguir.

TE PUEDE INTERESAR: Vecinos de Saltillo piden ayuda para operar a adulto mayor en abandono

El alcalde Javier Díaz González comentó que el programa ha recorrido ya distintos sectores del municipio, incluyendo colonias, barrios y comunidades rurales, con más de 100 brigadas realizadas en lo que va de la administración.

$!Las brigadas del DIF Saltillo continúan recorriendo la ciudad para acercar servicios básicos a quienes más lo necesitan.
Las brigadas del DIF Saltillo continúan recorriendo la ciudad para acercar servicios básicos a quienes más lo necesitan. FOTO: CORTESÍA

“Se va moviendo en diferentes sectores, colonias, barrios y ejidos de Saltillo, y aquí vemos cómo mucha gente puede aprovechar los diferentes servicios que se tienen”, dijo.

Agregó que los servicios médicos y de salud han sido de los más demandados, ya que incluyen exámenes generales, de la vista, entrega de lentes con graduación, estudios de audición y entrega de aparatos auditivos, así como procedimientos dentales y consultas.

“Todo esto genera un impacto positivo en mejorar la calidad de vida de las y los habitantes”, afirmó.

Por su parte, el director del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa, explicó que la brigada forma parte de las jornadas integrales del organismo, que buscan llevar atención directamente a la puerta de las casas.

$!En cada jornada se atiende en promedio a más de 200 personas con servicios de salud y asesoría social.
En cada jornada se atiende en promedio a más de 200 personas con servicios de salud y asesoría social. FOTO: CORTESÍA

“Traemos prácticamente a la puerta de las familias servicios de salud completamente gratuitos: atención médica, nutrición, enfermería y un consultorio dental móvil con los servicios que se pueden realizar”, comentó.

LENTES GRADUADOS SIN COSTO

Además, indicó que en el módulo de optometría se realizan exámenes de la vista y posteriormente se entregan lentes graduados sin costo, mientras que en el área de audiometría, si se detecta pérdida auditiva, el aparato se entrega calibrado en el momento.

“Todo es completamente gratuito, y eso es lo que permite que más personas accedan a estos servicios”, dijo.

La jornada también incluye un “mercadito” de intercambio de objetos por productos de limpieza o de primera necesidad, con lo que además se busca promover el descacharrizado y la limpieza de los entornos.

Figueroa explicó que el programa tiene cobertura tanto urbana como rural, con brigadas en escuelas y comunidades ejidales, y que en cada jornada se atiende en promedio entre 200 y 250 personas, dependiendo de la colonia y la demanda de servicios.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: arranca Javier Díaz rehabilitación de plaza en colonia La Madrid con inversión de 500 mil pesos

En el caso del programa de aparatos auditivos, señaló que desde su arranque en mayo del año pasado se han entregado cerca de mil 800 dispositivos a personas con pérdida auditiva, tras un estudio previo que se realiza en el lugar.

$!La brigada “Amor en movimiento” llevó servicios médicos gratuitos a la colonia Niños Héroes, al sur de Saltillo.
La brigada “Amor en movimiento” llevó servicios médicos gratuitos a la colonia Niños Héroes, al sur de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

El acceso a los servicios médicos requiere únicamente presentar identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio de Saltillo, documentos con los que se realiza el registro para recibir la atención correspondiente.

Las brigadas continúan recorriendo la ciudad semana a semana, con sedes que se anuncian a través de las redes sociales del DIF Saltillo, con el objetivo de acercar servicios básicos de salud y bienestar a quienes más lo necesitan.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Brigadas
Salud

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


DIF Saltillo

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
EU: Amenazas a la seguridad nacional

Amenazas a la seguridad nacional
true

POLITICÓN: Pleito Scherer-Ramírez Cuevas sacude la narrativa de honestidad en el sexenio de AMLO
true

Se llamaba Pancha
Don Mario requiere de una cirugía para volver a caminar; sus vecinos invitan a la ciudadanía participar en una colecta para costear los gastos médicos.

Vecinos de Saltillo piden ayuda para operar a adulto mayor en abandono
El gobierno pagó a Ruanda 7,5 millones de dólares, más un estimado de 601.864 dólares en gastos de vuelo, para acoger a tan solo siete personas (aproximadamente 1,1 millones de dólares por persona, según el análisis del informe de los datos de gasto público y los registros de vuelo).

Gobierno de Trump pagó 32 millones de dólares a cinco países para aceptar a unos 300 deportados
Los Saraperos de Saltillo iniciaron la colocación de césped sintético en el Parque Francisco I. Madero y confirmaron la llegada de Chris Carter como refuerzo para 2026.

Saraperos inicia colocación de césped sintético en el Madero y anuncia refuerzo de poder
Una protesta contra la intervención estadounidense en Groenlandia en Nuuk, el 17 de enero de 2026.

En Múnich, los líderes europeos se preguntan si podrán volver a confiar en EU
Carlos Roberto García, alcalde esbelto y de aspecto juvenil de Mérida, fue detenido en una cita rutinaria en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Cincinnati, fue detenido de manera abrupta, fue enviado a una cárcel del condado y amenazado con ser deportado.

En Venezuela fue alcalde, en EU fue detenido por el ICE. Ahora teme ser deportado