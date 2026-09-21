Buscan a adolescente de 16 años desaparecida en Saltillo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizar a Génesis Saraí Vidal Peregrino, de 16 años, quien fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2026 en Saltillo. De acuerdo con el reporte de búsqueda, la adolescente salió de su domicilio y desde entonces se desconoce su paradero. Familiares y amigos han sido consultados, sin que hasta el momento se haya obtenido información que permita establecer dónde se encuentra.

La Fiscalía pidió a quienes tengan algún dato relacionado con su posible ubicación comunicarse al número de emergencias 911 o al 844 438 0700. COAHUILA MANTIENE MILES DE REPORTES El caso de Génesis Saraí ocurre en un Estado que acumula miles de registros de personas desaparecidas y no localizadas. De acuerdo con el informe de Red Lupa, elaborado con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Coahuila contabilizaba 3 mil 688 personas desaparecidas al corte de mayo de 2026. La organización señala que 460 de ellas tenían menos de 18 años al momento de su desaparición. Torreón concentra la mayor cantidad de casos en la entidad, con mil 35 registros, seguido por Saltillo, con 644, y Piedras Negras, con 641, de acuerdo con los datos difundidos por Red Lupa. A nivel nacional, Torreón se ubicó en el lugar 15 entre los municipios con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas; Saltillo ocupó el sitio 41 y Piedras Negras el 42.

El informe de Red Lupa también señala que 64.1 por ciento de los casos registrados en Coahuila corresponde a personas que tenían entre 15 y 39 años al momento de su desaparición. La organización advierte además que los registros estatales han mostrado variaciones en los últimos años. En 2022 se contabilizaron 198 nuevos casos, mientras que en 2023 fueron 111, en 2024 sumaron 124 y durante 2025 se registraron 64. Mientras continúan las labores de búsqueda de la adolescente, la Fiscalía reiteró el llamado a proporcionar cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero.

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