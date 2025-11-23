Buscan padrinos para la primera posada de la secundaria en el ejido Reata, en Ramos Arizpe

En el Ejido Reata, en General Coss, una comunidad de Ramos Arizpe habitada por unas 50 familias, la secundaria local prepara su primera posada navideña. Son 10 estudiantes —Vanessa, Emiliano, Priscila, Saida Guadalupe, Kenia, Francisco Miguel, Isaac, Wendoli y Fabián— quienes cursan entre primero y tercer grado y que diariamente asisten a clases pese al frío, los caminos largos y las pocas oportunidades de apoyo externo.

La maestra Griselda Contreras, quien llegó al ejido hace un año, decidió organizar la celebración del 16 de diciembre como una forma de reconocer el esfuerzo con el que los jóvenes mantienen su asistencia. “Aquí es muy raro que llegue algún recurso”, explicó, por lo que publicó la invitación en redes para buscar padrinos que quieran sumarse antes del festejo.

Además de la distancia, señaló que el invierno suele sentirse con más fuerza en la comunidad. Aun así, los estudiantes continúan asistiendo a clases y aprovechan cada material que reciben. “Aunque haga frío, ellos están al tanto de sus clases”, compartió. Por ello, la posada busca reconocer ese compromiso y ofrecerles un momento distinto en la temporada más complicada del año.

Cuando preguntó a sus alumnos qué les gustaría recibir, ninguno pidió juguetes. Sus respuestas fueron suéteres, guantes, bufandas, cuadernos o mochilas: artículos que les sirven para seguir asistiendo a clases. Aun así, la convocatoria acepta regalos sencillos, detalles navideños, refrescos o platillos para compartir, pues la intención es que los jóvenes tengan una convivencia diferente. También se recomienda evitar objetos que requieran baterías.

Comentó que, aunque sería ideal que quienes donen puedan acudir a convivir con los estudiantes, entiende que la lejanía del ejido puede dificultarlo. Aun así, quienes deseen acompañar serán bienvenidos. “A veces me dicen que sí me apoyan y luego ya no contestan. Es triste para los adolescentes cuando llega la fecha y no hubo nada”, mencionó. Para ella, cumplir con la promesa es tan valioso como el donativo.

Las personas interesadas pueden comunicarse directamente a los números 844 295 3351 y 844 205 7815, o enviar un mensaje por Facebook para coordinar la entrega. La intención es reunir los artículos en los días previos al 16 de diciembre, de modo que todo esté listo para la posada.

La docente tiene claro que la actividad no busca una celebración extravagante, sino regalar un momento distinto a sus estudiantes. En una comunidad donde el invierno llega fuerte y las oportunidades tardan en alcanzar el camino, cualquier apoyo —por pequeño que sea— puede marcar la diferencia para este grupo de jóvenes.