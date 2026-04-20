Cabildo Infantil 2026 de Saltillo rompe récord de participación; más de 8 mil propuestas

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Saltillo
/ 20 abril 2026
    Cabildo Infantil 2026 de Saltillo rompe récord de participación; más de 8 mil propuestas
    El programa promueve la participación ciudadana y la cultura democrática desde la infancia. CORTESÍA

Participaron estudiantes de escuelas públicas y privadas, tanto urbanas como rurales

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, informó que este año se duplicó la participación en el Cabildo Infantil 2026, al registrarse un total de 8 mil 166 propuestas, provenientes de estudiantes de distintos niveles educativos.

“Estamos muy contentos de la participación; el año pasado recibimos 4 mil 519 propuestas y este año se duplicó. Gracias a todos y cada uno de los que participaron, de escuelas públicas y privadas, estatales, federales y CONAFE de la zona urbana y rural”, destacó.

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Como parte de las actividades, se llevó a cabo el proceso democrático de elección de cargos en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila, donde las y los 21 niños seleccionados presentaron de manera oral sus propuestas para la ciudad.

Tras el ejercicio, fue designado como presidente municipal infantil Gael Emiliano Agundis Rodríguez. En el proceso también participaron estudiantes de nivel secundaria.

López Naranjo agradeció el respaldo de la Secretaría de Educación de Coahuila por la difusión de la convocatoria, así como la participación voluntaria de 57 docentes que integraron el jurado.

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Asimismo, reconoció el apoyo del Instituto Electoral de Coahuila por la organización del proceso y la impartición del taller “Viva la Democracia”, dirigido a las y los ganadores.

$!Realizan selección de 21 niñas y niños finalistas.
Realizan selección de 21 niñas y niños finalistas. CORTESÍA

Integrantes del Cabildo Infantil 2026:

Presidente Municipal: Gael Emiliano Agundis Rodríguez

Secretaria del Ayuntamiento: Camilo Emanuel Martínez García

Síndica de Mayoría: Jimena Morelos Dávila

Síndica de Vigilancia: Arlette Ayala Alvarado

Primer Regidor: Juan Mateo Acosta Reyna

Segunda Regidora: Hanna Valentina Cárcamo Castillo

Tercera Regidora: Alexa Danae Reyna Perales

Cuarto Regidor: Esteban Ramón de Jesús Martínez Oyervides

Quinto Regidor: Luis Emiliano Garza Carrillo

Sexta Regidora: Tamara Aitana Navarrete Martínez

Séptimo Regidor: Edwin Mateo Agüero Valdés

Octavo Regidor: Emiliano Rodríguez Vega

Noveno Regidor: Elián Mauricio Pérez Flores

Décimo Regidor: Israel Pérez Rivera

Décima Primera Regidora: Daleyssa Barragán González

Décimo Segundo Regidor: Ángel Josué Flores López

Décima Tercera Regidora: Maggie Linares Vélez

Décima Cuarta Regidora: Mía Alejandra Anaya Carrillo

Décima Quinta Regidora: Nailea Ollervides Martínez

Décimo Sexto Regidor: Alejandro Villar Galindo

Décima Séptima Regidora: Camila Sofía Rangel Esparza

El DIF Saltillo reiteró su compromiso de fomentar la participación ciudadana desde la infancia, promoviendo valores cívicos y el ejercicio democrático entre las nuevas generaciones.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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