Cabildo Infantil 2026 de Saltillo rompe récord de participación; más de 8 mil propuestas
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Participaron estudiantes de escuelas públicas y privadas, tanto urbanas como rurales
La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, informó que este año se duplicó la participación en el Cabildo Infantil 2026, al registrarse un total de 8 mil 166 propuestas, provenientes de estudiantes de distintos niveles educativos.
“Estamos muy contentos de la participación; el año pasado recibimos 4 mil 519 propuestas y este año se duplicó. Gracias a todos y cada uno de los que participaron, de escuelas públicas y privadas, estatales, federales y CONAFE de la zona urbana y rural”, destacó.
Como parte de las actividades, se llevó a cabo el proceso democrático de elección de cargos en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila, donde las y los 21 niños seleccionados presentaron de manera oral sus propuestas para la ciudad.
Tras el ejercicio, fue designado como presidente municipal infantil Gael Emiliano Agundis Rodríguez. En el proceso también participaron estudiantes de nivel secundaria.
López Naranjo agradeció el respaldo de la Secretaría de Educación de Coahuila por la difusión de la convocatoria, así como la participación voluntaria de 57 docentes que integraron el jurado.
Asimismo, reconoció el apoyo del Instituto Electoral de Coahuila por la organización del proceso y la impartición del taller “Viva la Democracia”, dirigido a las y los ganadores.
Integrantes del Cabildo Infantil 2026:
Presidente Municipal: Gael Emiliano Agundis Rodríguez
Secretaria del Ayuntamiento: Camilo Emanuel Martínez García
Síndica de Mayoría: Jimena Morelos Dávila
Síndica de Vigilancia: Arlette Ayala Alvarado
Primer Regidor: Juan Mateo Acosta Reyna
Segunda Regidora: Hanna Valentina Cárcamo Castillo
Tercera Regidora: Alexa Danae Reyna Perales
Cuarto Regidor: Esteban Ramón de Jesús Martínez Oyervides
Quinto Regidor: Luis Emiliano Garza Carrillo
Sexta Regidora: Tamara Aitana Navarrete Martínez
Séptimo Regidor: Edwin Mateo Agüero Valdés
Octavo Regidor: Emiliano Rodríguez Vega
Noveno Regidor: Elián Mauricio Pérez Flores
Décimo Regidor: Israel Pérez Rivera
Décima Primera Regidora: Daleyssa Barragán González
Décimo Segundo Regidor: Ángel Josué Flores López
Décima Tercera Regidora: Maggie Linares Vélez
Décima Cuarta Regidora: Mía Alejandra Anaya Carrillo
Décima Quinta Regidora: Nailea Ollervides Martínez
Décimo Sexto Regidor: Alejandro Villar Galindo
Décima Séptima Regidora: Camila Sofía Rangel Esparza
El DIF Saltillo reiteró su compromiso de fomentar la participación ciudadana desde la infancia, promoviendo valores cívicos y el ejercicio democrático entre las nuevas generaciones.