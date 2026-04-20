Cabildo Infantil 2026 de Saltillo rompe récord de participación; más de 8 mil propuestas

La presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, informó que este año se duplicó la participación en el Cabildo Infantil 2026, al registrarse un total de 8 mil 166 propuestas, provenientes de estudiantes de distintos niveles educativos. “Estamos muy contentos de la participación; el año pasado recibimos 4 mil 519 propuestas y este año se duplicó. Gracias a todos y cada uno de los que participaron, de escuelas públicas y privadas, estatales, federales y CONAFE de la zona urbana y rural”, destacó.

Como parte de las actividades, se llevó a cabo el proceso democrático de elección de cargos en las instalaciones del Instituto Electoral de Coahuila, donde las y los 21 niños seleccionados presentaron de manera oral sus propuestas para la ciudad. Tras el ejercicio, fue designado como presidente municipal infantil Gael Emiliano Agundis Rodríguez. En el proceso también participaron estudiantes de nivel secundaria. López Naranjo agradeció el respaldo de la Secretaría de Educación de Coahuila por la difusión de la convocatoria, así como la participación voluntaria de 57 docentes que integraron el jurado.

Asimismo, reconoció el apoyo del Instituto Electoral de Coahuila por la organización del proceso y la impartición del taller “Viva la Democracia”, dirigido a las y los ganadores.

Integrantes del Cabildo Infantil 2026: Presidente Municipal: Gael Emiliano Agundis Rodríguez Secretaria del Ayuntamiento: Camilo Emanuel Martínez García Síndica de Mayoría: Jimena Morelos Dávila Síndica de Vigilancia: Arlette Ayala Alvarado Primer Regidor: Juan Mateo Acosta Reyna Segunda Regidora: Hanna Valentina Cárcamo Castillo Tercera Regidora: Alexa Danae Reyna Perales Cuarto Regidor: Esteban Ramón de Jesús Martínez Oyervides Quinto Regidor: Luis Emiliano Garza Carrillo Sexta Regidora: Tamara Aitana Navarrete Martínez Séptimo Regidor: Edwin Mateo Agüero Valdés Octavo Regidor: Emiliano Rodríguez Vega Noveno Regidor: Elián Mauricio Pérez Flores Décimo Regidor: Israel Pérez Rivera Décima Primera Regidora: Daleyssa Barragán González Décimo Segundo Regidor: Ángel Josué Flores López Décima Tercera Regidora: Maggie Linares Vélez Décima Cuarta Regidora: Mía Alejandra Anaya Carrillo Décima Quinta Regidora: Nailea Ollervides Martínez Décimo Sexto Regidor: Alejandro Villar Galindo Décima Séptima Regidora: Camila Sofía Rangel Esparza El DIF Saltillo reiteró su compromiso de fomentar la participación ciudadana desde la infancia, promoviendo valores cívicos y el ejercicio democrático entre las nuevas generaciones.

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