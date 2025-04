Cae trabajadora de 24 años desde tres metros en restaurante de Saltillo; es trasladada al IMSS

De acuerdo con testigos, la joven se encontraba trabajando en el área cuando una de las láminas de fibra de vidrio en la que se apoyaba cedió y se rompió, provocando su caída.

Aparentemente, la joven no contaba con los equipos de seguridad necesarios para realizar este tipo de trabajo, como un arnés o cualquier otro dispositivo de protección. Esto contribuyó a que la caída fuera más grave, ya que no hubo ninguna medida de prevención que pudiera haber amortiguado el impacto.