Caravana Coca-Cola sí llegará a Saltillo; confirma comisionado de seguridad

La Caravana Coca-Cola sí se realizará en Saltillo, confirmó el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, al señalar que hasta el momento no existe indicación oficial que apunte a su cancelación. “Sí, sí va a haber desfile Coca-Cola”, expresó, al precisar que la participación de la autoridad municipal se limitará al apoyo en materia vial.

Según explicó, no tienen conocimiento de algún comunicado formal que solicite suspender este tipo de eventos. “Nosotros no tenemos ningún reporte sobre el tema. Lo que nos corresponde una vez que llega la solicitud es atender la cuestión de las vialidades”, dijo.

De acuerdo con la información difundida sobre el recorrido, la caravana está programada para el sábado 7 de diciembre y mantendrá su formato tradicional, con camiones iluminados, música, decoración navideña y personajes característicos que año con año atraen a niñas, niños y familias completas.

La ruta iniciará en la planta Coca-Cola Murguía, sobre la calle Ramos; continuará por Guillermo Purcell, seguirá su trayecto sobre Juan Aldama, para después incorporarse a la Calzada Emilio Carranza. Más adelante avanzará por el bulevar Francisco Coss, girará a la izquierda hacia el bulevar Venustiano Carranza, tomará la calle Jesús de Valle y concluirá su recorrido en el lienzo charro Enrique González.

Aunque la hora oficial aún no ha sido definida, se prevé la implementación de operativos viales y cierres parciales en las zonas mencionadas, por lo que se recomienda a las y los automovilistas tomar precauciones.

Garza Félix adelantó además que, de forma paralela, la comisaría realizará actividades decembrinas en distintos sectores de la ciudad, incluyendo posadas y entrega de juguetes en colonias consideradas vulnerables, como parte de las acciones de temporada.

La caravana en Saltillo, se ha consolidado como uno de los recorridos navideños más esperados, donde la iluminación y el ambiente festivo transforman por unas horas las principales vialidades de la ciudad.