Celebra Coahuila Nobel de Literatura para Anne Carson, quien visitó Saltillo en 2023

El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Cultura, expresó su reconocimiento a la poeta canadiense Anne Carson por el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura 2026 y recordó el vínculo de la escritora con la entidad, donde en 2023 recibió el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española, en la categoría de trayectoria. La visita de Carson a Saltillo, en abril de ese año, marcó su primer viaje a México. Durante su estancia recibió la distinción otorgada por el Gobierno estatal y participó en la edición XXV de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC), donde ofreció una lectura de su obra ante el público.

Su participación convirtió a la FILC en la única feria del libro del país que, de acuerdo con la Secretaría de Cultura estatal, ha contado con la presencia de la autora. Carson inauguró las actividades de aquella edición y compartió parte de su trabajo literario con lectores coahuilenses. RECUERDAN SU PASO POR LA FILC La secretaria de Cultura, Leticia Rodarte, felicitó a la escritora y señaló que para Coahuila representa un motivo de orgullo haber recibido a una autora de su trayectoria. “Desde Coahuila celebramos con enorme alegría este reconocimiento a Anne Carson, una poeta extraordinaria que en 2023 estuvo con nosotros, recibió el Premio Internacional Manuel Acuña y compartió su obra con el público de nuestra Feria Internacional del Libro. Hoy, al verla recibir el Premio Nobel de Literatura, recordamos con especial orgullo aquel encuentro y confirmamos el valor de seguir abriendo las puertas de Coahuila a las grandes voces de la literatura universal”, expresó.

Rodarte destacó que la literatura y la cultura forman parte de la identidad y proyección del estado, por lo que señaló que se mantendrá el impulso a espacios y encuentros que acerquen a la población a escritores y figuras relevantes de las letras nacionales e internacionales.

UNA TRAYECTORIA CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL La presencia de Carson en Coahuila ocurrió después de que la escritora recibiera importantes distinciones internacionales, entre ellas el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020. En 2023, el Premio Internacional Manuel Acuña reconoció su trayectoria poética y propició su encuentro con el público mexicano durante la FILC. La Secretaría de Cultura destacó que aquella visita permanece como uno de los momentos relevantes en la historia de la feria y subrayó la importancia de mantener a Coahuila como sede de encuentros literarios con autores de alcance internacional.