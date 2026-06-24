Continúa el FUTFEST Saltillo en el Biblioparque Norte: dos partidos internacionales, juegos y actividades para toda la familia

El FUTFEST Saltillo 2026 continúa consolidándose como uno de los principales espacios de convivencia deportiva y recreativa en la ciudad, al ofrecer este jueves una jornada con transmisión de dos encuentros internacionales, además de múltiples actividades para toda la familia en el Biblioparque Norte. La programación del día contempla una doble cartelera futbolística en pantalla gigante. A las 14:00 horas se proyectará el partido entre Ecuador y Alemania, mientras que por la noche, a las 20:00 horas, los asistentes podrán seguir el duelo entre Paraguay y Australia, en un ambiente diseñado para la convivencia familiar y el disfrute del deporte.

La directora del Instituto Municipal de Turismo, Lydia María González Rodríguez, subrayó que el festival mantiene una agenda activa todos los días, con el propósito de incentivar el uso de espacios públicos y fomentar la convivencia social a través del deporte y la recreación.

El evento no se limita a las transmisiones deportivas. El recinto ofrece una amplia variedad de atracciones, que incluyen juegos mecánicos, activaciones interactivas, zonas de fotografía, áreas de videojuegos, espacios gastronómicos y venta de souvenirs, además de torneos de fútbol 7, fútbol playero, pádel y tenis, que forman parte del atractivo competitivo del festival. El acceso al FUTFEST Saltillo 2026 tiene un costo de recuperación de 65 pesos en taquilla y 68 pesos mediante la plataforma tickettogo.com.mx, además de la disponibilidad de boletos en sucursales de JR Sombreros, facilitando el ingreso a los asistentes. Las actividades del festival se mantendrán hasta el próximo 19 de julio, con una agenda que combina deporte, entretenimiento y cultura, consolidando al Biblioparque Norte como un punto de encuentro para familias y aficionados al fútbol en la ciudad.

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