Un año sin justicia: joven atropellado en Saltillo continúa con secuelas

Mayra Lizeth Amaro Barrera, madre de un joven gravemente lesionado en un atropellamiento, alzó la voz este 28 de noviembre de 2025 para exigir justicia. El responsable, quien embistió a dos motocicletas tras pasarse el semáforo en rojo en Saltillo hace un año, continúa prófugo y no ha asumido su responsabilidad.

El accidente ocurrió el 19 de noviembre de 2024, cerca de las 22:30 horas, en el cruce de Purcell y Pérez Treviño, en la Zona Centro. El vehículo, una camioneta Chevrolet Silverado negra, huyó del lugar arrastrando una de las motos hasta el bulevar Francisco Coss.

La madre relató el momento del impacto, donde su hijo, José Francisco Carranza, de 21 años, resultó gravemente herido.

“Mi hijo iba en una moto por calle Pérez Treviño pasando Purcell y pues se pasa el rojo y pues se lleva, atropella a las 2 motos porque eran 2 motos”, dijo.

Tras el choque, el joven fue hospitalizado de emergencia. “Mi hijo queda en coma inducido, duró un mes hospitalizado en Monterrey”, declaró la madre, lamentando que el responsable “no se ha presentado, se da la fuga”.

De acuerdo con Amaro Barrera, el conductor ya está identificado y la familia presentó una denuncia. La carpeta de investigación permanece abierta por el delito de “intento de homicidio”.

La situación económica de la familia sigue siendo complicada debido a los gastos médicos y materiales. La motocicleta de su hijo, adquirida apenas tres días antes del accidente, continúa en el corralón.

“Aparte de los daños de salud, pues son los daños... de la moto. Porque la moto tenía 3 días que la habíamos comprado”, señaló. Aunque el joven recibió atención médica a través del seguro, los gastos derivados del accidente han sido significativos.

“Si yo lo hubiera llevado por fuera, hubieran sido más de 100 mil pesos en puro seguro”, explicó, señalando además que su hijo “puede tener secuelas a futuro”.

Con solo 21 años y padre de un bebé, José Francisco tuvo que reincorporarse a su trabajo en una maderería pese a los riesgos. “Nosotros lo vemos estable, pues ya se me fue a trabajar... la obligación, más que nada, lo llevó a irse a trabajar”, detalló la madre.

El llamado de Mayra Amaro es directo a las autoridades para que actúen y al responsable para que enfrente las consecuencias. “Pues que pague los daños que cometió, ¿verdad? Y pues más que nada que él se haga el trabajo que se tiene que hacer”, concluyó.