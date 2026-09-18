CFE reactivó energía para abasto de agua en Saltillo, pero solo al 50%; ‘pone en riesgo la operación’

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    CFE reactivó energía para abasto de agua en Saltillo, pero solo al 50%; ‘pone en riesgo la operación’
    La CFE atribuyó a actos de vandalismo y robo de cable de cobre la falla registrada el 5 de septiembre en la Subestación Agua Nueva. GENERADA CON IA

La Comisión aseguró que la interrupción del 5 de septiembre fue atendida en una hora y que las maniobras posteriores no afectaron la continuidad del servicio eléctrico

Luego de que Aguas de Saltillo atribuyera las afectaciones en el suministro de agua de cientos de colonias a fallas en el servicio eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechazó que exista evidencia de una interrupción continua o acumulada de 100 horas y sostuvo que, de acuerdo con sus registros operativos, el servicio fue restablecido una hora después de la falla registrada a inicios de septiembre.

En un comunicado fechado el 17 de septiembre, la CFE detalló que el primer incidente ocurrió el 5 de septiembre a las 12:59 horas, cuando se registró una falla en la Subestación Agua Nueva.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/apagones-de-cfe-golpean-principalmente-a-saltillo-sabinas-y-torreon-DB23556764

De acuerdo con la Comisión, personal técnico que acudió al sitio determinó que la afectación fue ocasionada por actos de vandalismo relacionados con el robo de cable de cobre, lo que provocó daños en equipos de la instalación.

La CFE señaló que, una vez identificada la causa, se realizaron maniobras y transferencias de carga para recuperar el servicio, el cual, aseguró, quedó restablecido al 100 por ciento a las 13:59 horas, es decir, una hora después de la interrupción.

Posteriormente, el 10 de septiembre a las 10:30 horas se realizaron maniobras programadas para retirar las transferencias de carga temporales y restablecer el suministro mediante la Subestación Agua Nueva. Estos trabajos concluyeron a las 19:40 horas del mismo día.

La Comisión sostuvo que durante esas maniobras no se registraron interrupciones ni afectaciones al suministro eléctrico, por lo que, aseguró, la continuidad del servicio se mantuvo durante el proceso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-banorte-suspendera-operaciones-digitales-durante-la-madrugada-del-sabado-KC23565870

Asimismo, indicó que durante la atención de la falla hubo comunicación entre personal técnico de la CFE y de Aguas de Saltillo sobre el estado de las instalaciones y las acciones realizadas.

“No se tienen elementos que sustenten una interrupción continua o acumulada del suministro eléctrico por un periodo de 100 horas”, señaló la Comisión.

La CFE agregó que las afectaciones registradas en los sistemas de bombeo derivadas del primer incidente correspondieron únicamente al tiempo requerido para atender la contingencia y reiteró que el servicio eléctrico fue recuperado una hora después de la falla.

Con esta postura, la Comisión rechazó que una interrupción eléctrica de 100 horas haya sido la causa de las afectaciones prolongadas en el suministro de agua de Saltillo.

REACTIVACIÓN FUE DEL 50%

Por su parte, Aguas de Saltillo, precisó que la reactivación de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue de un voltaje inferior al necesario.

La paramunicipal indicó que el voltaje fue de 50 por ciento menor al que se necesita para las operaciones del equipo.

En este sentido, explicaron que en este contexto no pudieron arrancar el bombeo, ya que esto pondría en riesgos los equipos y la operación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Agua
electricidad
corte de luz

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


CFE

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Megadecomiso sin detenidos... Lo más raro

Megadecomiso sin detenidos... Lo más raro
El piano centenario de Saltillo: el Steinway olvidado de la Miguel López Ávila

El piano centenario de Saltillo: el Steinway olvidado de la Miguel López Ávila
true

Reprueba subsecretario de SSP examen de aptitud laboral
Personal de Servicios Periciales acudió a la tienda de conveniencia para realizar las diligencias correspondientes.

Muere trabajadora de tienda de conveniencia en el Centro de Saltillo
Natalia Verduzco compartió con VANGUARDIA el relato de su familia sobre las circunstancias previas a la muerte de su padre.

‘Nos fallaron como clínica’, sin médicos ni supervisión nocturna; revelan descuidos dentro de clínica de rehabilitación Gaia en Saltillo
El cuadro saltillense continúa con actividad en la Liga Premier y la Copa Promesas durante este inicio de temporada.

FC Santiago vs Saltillo Soccer: horario y dónde ver la Jornada 4
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, arriba a la derecha, y funcionarios de la UE asisten a la Cumbre de los Ocho Cárpatos el viernes 18 de septiembre de 2026 en Bukovel, al oeste de Ucrania.

Zelensky recibe a líderes mundiales para una cumbre regional en Ucrania en medio de la invasión rusa
Patrick se quedó sin hijos en 2023 después de regresar a su casa en Massachusetts y descubrir que Lindsay había estrangulado a sus tres hijos: Cora, de 5 años, Dawson, de 3 años, y Callan, de 8 meses.

Nueva esposa de Patrick Clancy le muestra su apoyo a su marido y critica duramente los ataques contra él