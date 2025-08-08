CFE Saltillo, un calvario de acoso, corrupción y extorsión, denuncia Ivonne Orozco de Las Delicias de Mi General

Saltillo
/ 8 agosto 2025
    CFE Saltillo, un calvario de acoso, corrupción y extorsión, denuncia Ivonne Orozco de Las Delicias de Mi General
    La empresaria asegura que ha enfrentado cortes de luz y cobros injustificados desde 2020. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/ VANGUARDIA

Desde 2020 se han reportado cobros injustificados y desconexiones ilegales del servicio eléctrico, ocasionando daños a equipos y pérdidas económicas en el negocio

En un testimonio que destapa una red de presuntas irregularidades, Ivonne Orozco, dueña del negocio de comida “Delicias de mi General”, ubicado en Saltillo, denunció públicamente ser víctima de acoso, corrupción y extorsión por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La empresaria detalló que, desde 2020, ha enfrentado cobros injustificados y la desconexión ilegal de su servicio.

Orozco relató que el calvario inició durante la pandemia, cuando personal de la CFE le cortó el suministro eléctrico, acusándola de un presunto robo de energía por diez años. “Me cortaron la luz argumentando que, en un medidor que yo tenía en la calle de Bravo, me había robado la luz por 10 años”, afirmó, lo cual calificó como una acusación insostenible.

$!La fachada del restaurante “Delicias de mi General” luce pancartas que llaman a detener la corrupción.
La fachada del restaurante “Delicias de mi General” luce pancartas que llaman a detener la corrupción. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/ VANGUARDIA

La empresaria describió el trato recibido en las oficinas de la CFE, donde, según ella, la atención es deficiente y los funcionarios inaccesibles. “Una mujer ordinaria, donde jamás vas a pasar de ese escritorio a ser un ciudadano escuchado, nunca. Eso no pasa ahí”, compartió, reflejando la frustración de la mayoría de los usuarios.

Orozco explicó cómo, en medio de la desesperación, fue contactada por un hombre que se presentó como ex trabajador de la CFE. “Me dijo: ‘No, señora, ya lo revisamos... nada más que sí, pues yo le ayudé y, pues, son 20 mil pesos’”, detalló Orozco, quien terminó pagando para que le reconectaran el servicio, un hecho que se repitió en varias ocasiones, generando un círculo vicioso de cobros y desconexiones.

@lasdeliciasdemigeneral CFE #abuso #derechosciudadanos #NoalacorrupciondeCFE #DerechosHumanos #ClaudiaSheimbaum #Noalabuso #saltillo ♬ 11 Binaural Beats 1 Hz - August Son Productions

La denuncia de la dueña de “Delicias de mi General” también incluye el daño a sus equipos de cocina. Según Orozco, las descargas eléctricas y los cortes abruptos de luz han provocado la descomposición de sus productos y la avería de aparatos como refrigeradores y licuadoras industriales. “¿Quién me va a pagar los refrigeradores, el microondas, la licuadora industrial? Las licuadoras industriales son muy delicadas”, reclamó.

A pesar de haber presentado pruebas y denuncias formales, la situación de Ivonne Orozco no ha sido resuelta. La empresaria explicó que, tras una reunión con un superintendente, este le prometió solucionar el problema y la advirtió: “Tenga cuidado, váyase a su casa por diferentes lugares porque son canijos”, lo que interpretó como una velada amenaza.

$!Pancartas colocadas afuera de “Delicias de mi General” exigen justicia y fin a la extorsión de la CFE.
Pancartas colocadas afuera de “Delicias de mi General” exigen justicia y fin a la extorsión de la CFE. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/ VANGUARDIA

Orozco afirmó que este tipo de abusos no son aislados. “No es justo que nadie les digamos nada, que todo mundo les tenga... ‘es que es federal, ¿qué?’, ¿que se creen Dios o qué?”, cuestionó, y aseguró que está dispuesta a ir hasta la capital del país para que su voz sea escuchada.

“A mí de qué me vale madre que sean federales, si yo tengo que ir a la mañanera a pararme a Palacio Nacional con la presidenta a decirle la clase de fichas que tienen trabajando”, expresó la mujer, quien se siente harta de la situación que ha afectado su patrimonio y su tranquilidad.

$!Mensajes en pancartas denuncian presuntos cobros injustificados y abusos por parte de la Comisión Federal de Electricidad.
Mensajes en pancartas denuncian presuntos cobros injustificados y abusos por parte de la Comisión Federal de Electricidad. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/ VANGUARDIA

Ivonne Orozco concluyó su denuncia asegurando que continuará exhibiendo el caso y alentó a otros comerciantes a unirse para detener las “corruptelas” de los funcionarios de la CFE. “No se van a ir como si no pasara nada”, advirtió.

