$!Saltillo: Homenajean en ‘Vive Tu Centro’ a la gastronomía de Parras

Como parte del programa “Vive Tu Centro”, el Museo de la Revolución fue sede de una cena maridaje organizada por el restaurante Las Delicias de mi General. La propuesta gastronómica —inspirada en las mujeres que cocinaban “con lo que tenían y como podían”, describió su propietaria, Ivonne Orozco— rindió homenaje a la cocina de Parras y Coahuila.

La cena, dirigida por Daniela Peña, incluyó taquitos rojos tradicionales, gazpacho criollo con manzana verde, asado ceremonial con tamal blanco y, de postre, mil hojas de campechanas con nieve de queso del mercado. Se agregó un tiempo más para servir el “munchis”. En esta última estación culinaria se sirvieron las tradicionales conchitas de la de Aldama y un cóctel a cargo de Desierto Calavera.

Cabe mencionar que cada tiempo fue bien acompañado por vinos de la bodega San Juan de la Vaquería y bebidas a base de sotol de Desierto Calavera.