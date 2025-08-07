Saltillo: Homenajean en ‘Vive Tu Centro’ a la gastronomía de Parras

Saltillo
/ 7 agosto 2025
    Saltillo: Homenajean en ‘Vive Tu Centro’ a la gastronomía de Parras
    Se sirvieron taquitos rojos tradicionales, gazpacho criollo con manzana verde y asado ceremonial con tamal blanco. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ

Se ofreció una cena maridaje en el Museo de la Revolución con vinos locales, música en vivo y un menú inspirado en la cocina parrense

Como parte del programa “Vive Tu Centro”, el Museo de la Revolución fue sede de una cena maridaje organizada por el restaurante Las Delicias de mi General. La propuesta gastronómica —inspirada en las mujeres que cocinaban “con lo que tenían y como podían”, describió su propietaria, Ivonne Orozco— rindió homenaje a la cocina de Parras y Coahuila.

La cena, dirigida por Daniela Peña, incluyó taquitos rojos tradicionales, gazpacho criollo con manzana verde, asado ceremonial con tamal blanco y, de postre, mil hojas de campechanas con nieve de queso del mercado. Se agregó un tiempo más para servir el “munchis”. En esta última estación culinaria se sirvieron las tradicionales conchitas de la de Aldama y un cóctel a cargo de Desierto Calavera.

Cabe mencionar que cada tiempo fue bien acompañado por vinos de la bodega San Juan de la Vaquería y bebidas a base de sotol de Desierto Calavera.

La experiencia incluyó música en vivo a cargo del DJ Nacho Domínguez. “La intención es que la gente redescubra el centro, camine sus calles y reconozca el valor de estos espacios”, dijo Orozco, al destacar la importancia de conectar historia, gastronomía y comunidad en estos eventos.

