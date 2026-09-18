CFE se deslinda de afectaciones prolongadas en el suministro de agua de Saltillo

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    CFE se deslinda de afectaciones prolongadas en el suministro de agua de Saltillo
    La CFE atribuyó a actos de vandalismo y robo de cable de cobre la falla registrada el 5 de septiembre en la Subestación Agua Nueva. GENERADA CON IA

La Comisión aseguró que la interrupción del 5 de septiembre fue atendida en una hora y que las maniobras posteriores no afectaron la continuidad del servicio eléctrico

Luego de que Aguas de Saltillo atribuyera las afectaciones en el suministro de agua de cientos de colonias a fallas en el servicio eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechazó que exista evidencia de una interrupción continua o acumulada de 100 horas y sostuvo que, de acuerdo con sus registros operativos, el servicio fue restablecido una hora después de la falla registrada a inicios de septiembre.

En un comunicado fechado el 17 de septiembre, la CFE detalló que el primer incidente ocurrió el 5 de septiembre a las 12:59 horas, cuando se registró una falla en la Subestación Agua Nueva.

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De acuerdo con la Comisión, personal técnico que acudió al sitio determinó que la afectación fue ocasionada por actos de vandalismo relacionados con el robo de cable de cobre, lo que provocó daños en equipos de la instalación.

La CFE señaló que, una vez identificada la causa, se realizaron maniobras y transferencias de carga para recuperar el servicio, el cual, aseguró, quedó restablecido al 100 por ciento a las 13:59 horas, es decir, una hora después de la interrupción.

Posteriormente, el 10 de septiembre a las 10:30 horas se realizaron maniobras programadas para retirar las transferencias de carga temporales y restablecer el suministro mediante la Subestación Agua Nueva. Estos trabajos concluyeron a las 19:40 horas del mismo día.

La Comisión sostuvo que durante esas maniobras no se registraron interrupciones ni afectaciones al suministro eléctrico, por lo que, aseguró, la continuidad del servicio se mantuvo durante el proceso.

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Asimismo, indicó que durante la atención de la falla hubo comunicación entre personal técnico de la CFE y de Aguas de Saltillo sobre el estado de las instalaciones y las acciones realizadas.

“No se tienen elementos que sustenten una interrupción continua o acumulada del suministro eléctrico por un periodo de 100 horas”, señaló la Comisión.

La CFE agregó que las afectaciones registradas en los sistemas de bombeo derivadas del primer incidente correspondieron únicamente al tiempo requerido para atender la contingencia y reiteró que el servicio eléctrico fue recuperado una hora después de la falla.

Con esta postura, la Comisión rechazó que una interrupción eléctrica de 100 horas haya sido la causa de las afectaciones prolongadas en el suministro de agua de Saltillo.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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