Chocan y ambos alegan tener luz en verde al sur de Saltillo

Saltillo
/ 25 diciembre 2025
    Los daños fueron en ambos vehículos FOTO: ULISES MARTÍNEZ
    No hubo personas graves en el siniestro FOTO: ULISES MARTÍNEZ
    Personal de la Cruz Roja, también acudió al apoyo FOTO: ULISES MARTÍNEZ
    Bomberos atendió a uno de los participantes FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Dos personas resultaron con golpes leves y se registraron daños materiales, mientras las aseguradoras realizaban los trámites correspondientes.

Un accidente registrado la mañana de este jueves dejó como saldo dos personas lesionadas y daños materiales, en el cruce de Antonio Cárdenas y avenida 20, en la colonia Lourdes, en Saltillo.

Alrededor de las 10:20 horas se reportó el percance, en el que participó una camioneta Chrysler Voyager y una camioneta Tornado, cuyos conductores señalaron que ambos tenían la luz verde del semáforo al momento del impacto.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de la camioneta Voyager circulaba con dirección al bulevar Luis Echeverría Álvarez y, al llegar a la altura de la avenida 20, se impactó contra la camioneta Tornado, quedando detenido metros más adelante.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a los involucrados, quienes, por fortuna, no presentaron lesiones de gravedad, únicamente golpes en partes diversas del cuerpo.

Personal de la Policía Municipal tomó conocimiento del siniestro y solicitó el apoyo de grúas para retirar las unidades, mientras se esperaba la llegada de las aseguradoras con el fin de llegar a un acuerdo por los daños materiales.

