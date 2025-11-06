Joven motociclista resulta gravemente lesionado tras choque, en Saltillo

Saltillo
/ 6 noviembre 2025
    Joven motociclista resulta gravemente lesionado tras choque, en Saltillo
    El joven tenía vía libre; el responsable fue detenido.

El afectado fue embestido por una camioneta que no respetó el señalamiento

Un joven terminó con una lesión de consideración en la pierna izquierda luego de que el conductor de una camioneta Ford Explorer no respetara un señalamiento de alto en el cruce de las calles 15 y 24, en la colonia Morelos.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas cuando el afectado circulaba por la vía preferencial cuando ocurrió el impacto, tras el cual cayó al pavimento, lo que agravó su lesión.

$!El joven presentó una grave lesión tras caer al asfalto.
El joven presentó una grave lesión tras caer al asfalto.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras brindarle atención, lo trasladaron al Human Hospital para recibir tratamiento médico.

El conductor responsable fue detenido por elementos de Tránsito Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

