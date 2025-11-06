Joven motociclista resulta gravemente lesionado tras choque, en Saltillo
COMPARTIR
El afectado fue embestido por una camioneta que no respetó el señalamiento
Un joven terminó con una lesión de consideración en la pierna izquierda luego de que el conductor de una camioneta Ford Explorer no respetara un señalamiento de alto en el cruce de las calles 15 y 24, en la colonia Morelos.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: hombre pierde el control del volante y poste de concreto se le atraviesa en el camino
De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas cuando el afectado circulaba por la vía preferencial cuando ocurrió el impacto, tras el cual cayó al pavimento, lo que agravó su lesión.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras brindarle atención, lo trasladaron al Human Hospital para recibir tratamiento médico.
El conductor responsable fue detenido por elementos de Tránsito Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.