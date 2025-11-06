Joven motociclista resulta gravemente lesionado tras choque, en Saltillo

Un joven terminó con una lesión de consideración en la pierna izquierda luego de que el conductor de una camioneta Ford Explorer no respetara un señalamiento de alto en el cruce de las calles 15 y 24, en la colonia Morelos.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: hombre pierde el control del volante y poste de concreto se le atraviesa en el camino

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas cuando el afectado circulaba por la vía preferencial cuando ocurrió el impacto, tras el cual cayó al pavimento, lo que agravó su lesión.