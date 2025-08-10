Tragedia en carretera Saltillo–Torreón: muere bebé en choque entre tráiler y ambulancia

GENERAL CEPEDA, COAH.- Una bebé de apenas un mes de edad perdió la vida y cuatro personas más resultaron lesionadas este domingo, tras un aparatoso accidente entre un tráiler y una ambulancia sobre la carretera libre Saltillo–Torreón, a la altura del kilómetro 17. De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor del tractocamión, que se dirigía a Torreón, perdió el control de la unidad y salió hacia la terracería. TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Ven ideal convertir abandonado mercado Francisco I. Madero en estación de tren de pasajeros

Al intentar reincorporarse a la carpeta asfáltica, impactó contra la barrera metálica de contención, la cual fue proyectada hacia los carriles contrarios, justo por donde circulaba una ambulancia de la Secretaría de Salud. La unidad médica trasladaba a la bebé, acompañada de su abuela, una enfermera y un médico, desde General Cepeda hacia el Hospital Materno Infantil de Saltillo. El choque contra la barrera fue inevitable y provocó graves daños a la ambulancia. Tras el accidente, automovilistas que pasaban por el lugar auxiliaron a los heridos y los llevaron a la estación 6 de Bomberos. Ahí, paramédicos de Cruz Roja confirmaron el deceso de la menor, mientras que la enfermera fue trasladada al hospital del ISSSTE con una fractura en una pierna. El resto de los ocupantes presentaron golpes leves y no requirieron hospitalización de urgencia.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acordonaron la zona y realizaron los peritajes para deslindar responsabilidades. El conductor del tráiler fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar si enfrentará cargos por homicidio culposo. El tráfico en la zona se vio seriamente afectado en ambos sentidos durante varias horas.