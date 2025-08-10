Tragedia en carretera Saltillo–Torreón: muere bebé en choque entre tráiler y ambulancia

Saltillo
/ 10 agosto 2025
    Tragedia en carretera Saltillo–Torreón: muere bebé en choque entre tráiler y ambulancia
    La unidad de emergencia quedó destrozada tras el choque, ocurrido ayer domingo. FOTO: VANGUARDIA/PROTECCIÓN CIVIL

La menor viajaba desde General Cepeda hacia Saltillo para recibir atención médica, pero un accidente en el kilómetro 17 truncó el recorrido

GENERAL CEPEDA, COAH.- Una bebé de apenas un mes de edad perdió la vida y cuatro personas más resultaron lesionadas este domingo, tras un aparatoso accidente entre un tráiler y una ambulancia sobre la carretera libre Saltillo–Torreón, a la altura del kilómetro 17.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el conductor del tractocamión, que se dirigía a Torreón, perdió el control de la unidad y salió hacia la terracería.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Ven ideal convertir abandonado mercado Francisco I. Madero en estación de tren de pasajeros

$!La barrera de contención fue arrancada y lanzada hacia los carriles contrarios.
La barrera de contención fue arrancada y lanzada hacia los carriles contrarios. FOTO: VANGUARDIA/PROTECCIÓN CIVIL

Al intentar reincorporarse a la carpeta asfáltica, impactó contra la barrera metálica de contención, la cual fue proyectada hacia los carriles contrarios, justo por donde circulaba una ambulancia de la Secretaría de Salud.

La unidad médica trasladaba a la bebé, acompañada de su abuela, una enfermera y un médico, desde General Cepeda hacia el Hospital Materno Infantil de Saltillo. El choque contra la barrera fue inevitable y provocó graves daños a la ambulancia.

Tras el accidente, automovilistas que pasaban por el lugar auxiliaron a los heridos y los llevaron a la estación 6 de Bomberos. Ahí, paramédicos de Cruz Roja confirmaron el deceso de la menor, mientras que la enfermera fue trasladada al hospital del ISSSTE con una fractura en una pierna.

El resto de los ocupantes presentaron golpes leves y no requirieron hospitalización de urgencia.

$!El fuerte impacto dejó daños severos en la ambulancia y lesiones a su personal.
El fuerte impacto dejó daños severos en la ambulancia y lesiones a su personal. FOTO: VANGUARDIA/PROTECCIÓN CIVIL

TE PUEDE INTERESAR: Lluvias y fuertes vientos provocan caída de árboles y encharcamientos en el sur de Saltillo (video)

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acordonaron la zona y realizaron los peritajes para deslindar responsabilidades. El conductor del tráiler fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar si enfrentará cargos por homicidio culposo.

El tráfico en la zona se vio seriamente afectado en ambos sentidos durante varias horas.

Temas


Ambulancias
Bebé

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Vecinos de Parajes de los Pinos denunciaron la constante llegada de camiones con escombro y residuos al terreno frente a su fraccionamiento.

Vecinos de Ramos Arizpe reportan terreno con basura, aceite y escombro (video)
El Ballet Folklórico del Ateneo Fuente celebra su triunfo en Italia, alzando el nombre de México en el escenario internacional.

Ballet Folklórico del Ateneo Fuente de Saltillo conquista Italia y se corona campeón mundial
Señala especialista que el inmueble actual se tendría que demoler para construir la infraestructura necesaria.

Saltillo: Ven ideal convertir abandonado mercado Francisco I. Madero en estación de tren de pasajeros
El alcalde Jacobo Rodríguez reconoció el impacto social y económico del programa PCEME.

Culmina en Eagle Pass el Programa Consular de Emprendimiento para Mexicanas en el exterior
Los participantes en la Gran Cabalgata podrán ganar atractivos premios en la Rifa entre Amigos, incluyendo un remolque nuevo y ocho monturas.

Ramos Fest 2025: tres días de música, tradición y sabor en el corazón de Ramos Arizpe
true

POLITICÓN: La incongruencia de Morena, critican en Coahuila lo que hacen en el Legislativo federal
Distracción

Distracción
...Otra de vaqueros

...Otra de vaqueros