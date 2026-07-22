Circula en sentido contrario y provoca choque en Saltillo

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    Circula en sentido contrario y provoca choque en Saltillo
    El Cadillac y el Nissan Versa resultaron con daños de consideración tras el choque registrado sobre el Eje Dos. ULISES MARTÍNEZ

El conductor salió de un comercio sin respetar el derecho de paso; una persona fue valorada por paramédicos y los involucrados llegaron a un convenio

Un automovilista provocó un accidente vial al salir del acceso de un comercio ubicado sobre el Eje Dos, en la colonia Centro Metropolitano, en Saltillo, sin respetar el alto correspondiente y circulando en sentido contrario.

El percance ocurrió frente a las instalaciones de la Cruz Roja, hasta donde acudieron oficiales de la Policía Municipal y paramédicos para atender la emergencia.

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Una persona fue valorada por socorristas de la institución para determinar si presentaba lesiones derivadas del impacto. Hasta el momento no fue necesario su traslado a un hospital.

De acuerdo con las autoridades que tomaron conocimiento, el accidente ocurrió cuando el conductor de un Cadillac XTS, salió del estacionamiento de un comercio sin realizar el alto correspondiente y en sentido contrario.

Como consecuencia de esa maniobra, impactó un Nissan Versa que circulaba con vía libre sobre el Eje Dos en dirección al periférico Luis Echeverría Álvarez.

$!Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a una de las personas involucradas, quien no requirió traslado a un hospital.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a una de las personas involucradas, quien no requirió traslado a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal realizaron el peritaje para establecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades. No obstante, los conductores decidieron llegar a un convenio para la reparación de los daños.

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