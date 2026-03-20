Coahuila: Consejera anticorrupción habla en la UTC de la poca participación de los jóvenes en política

El encuentro fue organizado de manera conjunta por esta institución, el Instituto Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Coahuila, con el propósito de fomentar el análisis crítico y la implicación activa de la juventud en los asuntos públicos.

En un espacio de reflexión sobre el papel de las nuevas generaciones en la vida pública, la consejera del Sistema Estatal Anticorrupción y representante de Coparmex, Karla Natividad, impartió la conferencia “Jóvenes y participación política en México, decidir o dejar que otros decidan por ti” ante estudiantes de la Universidad Tecnológica de Coahuila.

PESO ELECTORAL Y BARRERAS DE PARTICIPACIÓN

Durante su exposición, la ponente presentó datos que evidencian la relevancia numérica de las y los jóvenes dentro del Listado Nominal, subrayando que su participación puede ser determinante en los resultados electorales.

Sin embargo, puntualizó que la baja incidencia juvenil no responde a apatía, sino a factores como la desconfianza en las instituciones políticas, la desinformación y la percepción de lejanía entre el sistema político y este sector de la población.

Destacó que estas condiciones han generado una desconexión que limita el ejercicio pleno de la ciudadanía, a pesar del interés existente entre las nuevas generaciones.

ALTERNATIVAS DE INVOLUCRAMIENTO CIUDADANO

Karla Natividad enfatizó que la participación no se limita al voto, y planteó diversas vías para que las juventudes incidan en la esfera pública, entre ellas el acceso a información verificada, la observación electoral y la integración en organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, invitó a las y los estudiantes a involucrarse en la organización de debates, el seguimiento de procesos políticos y la presentación de iniciativas ciudadanas, como mecanismos para fortalecer la cultura democrática.

Subrayó que el reto no solo es participar, sino hacerlo de manera informada, crítica y constante, con el objetivo de construir una sociedad más consciente y corresponsable.