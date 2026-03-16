Coahuila continúa con transformación de Hospital del Niño en centro integral de salud mental; avanza rehabilitación

Como parte del programa estatal de salud mental, el Gobierno de Coahuila avanza en la rehabilitación del antiguo Hospital del Niño, espacio que será transformado en un centro integral enfocado en la atención psicológica y emocional de la población.

El proyecto forma parte de una estrategia impulsada en coordinación entre la oficina Inspira Coahuila y la Secretaría de Salud de Coahuila, con el objetivo de fortalecer la atención en salud mental mediante acciones, obras y programas dirigidos a las y los coahuilenses.

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De acuerdo con la información dada a conocer, este nuevo centro busca ofrecer un modelo de atención cercano, preventivo y comunitario, en el que las personas puedan recibir apoyo antes de que los problemas de salud mental evolucionen a situaciones de crisis.

En unos meses, el inmueble rehabilitado brindará servicios como orientación psicológica gratuita, consulta médica con atención psiquiátrica, servicios de nutrición y farmacia, así como telemedicina y medicina preventiva. También se contempla la atención en crisis, acompañamiento emocional y la creación de grupos de apoyo tanto para pacientes como para sus familias.

Además, el centro incluirá programas de reinserción social, así como actividades educativas, culturales y deportivas que promuevan el bienestar integral de la población. A ello se sumarán esquemas de capacitación dirigidos a padres, familias y cuidadores, con el fin de fortalecer el entorno de apoyo para las personas que enfrentan este tipo de condiciones.

Otro de los objetivos es que este espacio funcione como un punto de vinculación con hospitales, servicios especializados y programas estatales, lo que permitirá canalizar a los pacientes de manera oportuna y garantizar que reciban la atención adecuada según sus necesidades.