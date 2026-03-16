Coahuila continúa con transformación de Hospital del Niño en centro integral de salud mental; avanza rehabilitación

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Saltillo
/ 16 marzo 2026
    Coahuila continúa con transformación de Hospital del Niño en centro integral de salud mental; avanza rehabilitación
    El nuevo espacio tendrá un enfoque preventivo, comunitario y cercano a la ciudadanía. CORTESÍA

El proyecto se desarrolla en coordinación entre Inspira Coahuila y la Secretaría de Salud de Coahuila.

Como parte del programa estatal de salud mental, el Gobierno de Coahuila avanza en la rehabilitación del antiguo Hospital del Niño, espacio que será transformado en un centro integral enfocado en la atención psicológica y emocional de la población.

El proyecto forma parte de una estrategia impulsada en coordinación entre la oficina Inspira Coahuila y la Secretaría de Salud de Coahuila, con el objetivo de fortalecer la atención en salud mental mediante acciones, obras y programas dirigidos a las y los coahuilenses.

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De acuerdo con la información dada a conocer, este nuevo centro busca ofrecer un modelo de atención cercano, preventivo y comunitario, en el que las personas puedan recibir apoyo antes de que los problemas de salud mental evolucionen a situaciones de crisis.

En unos meses, el inmueble rehabilitado brindará servicios como orientación psicológica gratuita, consulta médica con atención psiquiátrica, servicios de nutrición y farmacia, así como telemedicina y medicina preventiva. También se contempla la atención en crisis, acompañamiento emocional y la creación de grupos de apoyo tanto para pacientes como para sus familias.

Además, el centro incluirá programas de reinserción social, así como actividades educativas, culturales y deportivas que promuevan el bienestar integral de la población. A ello se sumarán esquemas de capacitación dirigidos a padres, familias y cuidadores, con el fin de fortalecer el entorno de apoyo para las personas que enfrentan este tipo de condiciones.

Otro de los objetivos es que este espacio funcione como un punto de vinculación con hospitales, servicios especializados y programas estatales, lo que permitirá canalizar a los pacientes de manera oportuna y garantizar que reciban la atención adecuada según sus necesidades.

$!El modelo busca pasar de un sistema reactivo a uno preventivo, afirma Paola Rodríguez López.
El modelo busca pasar de un sistema reactivo a uno preventivo, afirma Paola Rodríguez López. CORTESÍA

La presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, explicó que este modelo busca evolucionar hacia un sistema que no solo atienda las crisis, sino que también priorice la prevención y el acompañamiento continuo.

“En Coahuila seguimos fortaleciendo una red de atención más cercana, humana y accesible para todas y todos”, expresó.

Con este proyecto, el Gobierno del Estado apuesta por consolidar una red integral de atención en salud mental, enfocada en la prevención, el acceso oportuno a servicios y la mejora en la calidad de vida de la población.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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