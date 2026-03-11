Coahuila: ¿Qué tan feliz eres? Hábitos emocionales saludables ayudan a sacarle la vuelta a la depresión

Cada 20 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Felicidad, una fecha que invita a reflexionar sobre el bienestar emocional. Sin embargo, especialistas advierten que este concepto suele malinterpretarse, pues no se trata de experimentar alegría permanente, sino de construir equilibrio mediante hábitos saludables y realistas.

Cuidar el descanso, fortalecer relaciones sanas, reconocer las emociones y pedir ayuda cuando es necesario forman parte de las prácticas que favorecen una vida más estable desde el punto de vista emocional.

El tema cobra relevancia en Coahuila, donde los registros epidemiológicos colocaron a la depresión como uno de los principales motivos de atención en salud mental al cierre de 2025. No obstante, los especialistas subrayan que estas cifras solo reflejan a quienes llegan a los servicios médicos.

“El estrés y la ansiedad, cuando no se atienden, pueden llevar a un grado determinado de depresión. Por eso es importante identificarlos a tiempo y no minimizar los síntomas”, señalan expertos en salud mental.

CUANDO EL BIENESTAR EMOCIONAL SE DESCUIDA

Hablar de equilibrio psicológico también implica hablar de prevención. Cuando una persona vive con estrés constante, tristeza persistente o ansiedad sin atender, el impacto no se limita al estado de ánimo.

Con el tiempo pueden alterarse hábitos fundamentales como el sueño, la alimentación y la actividad física, factores que influyen directamente en la salud integral.

En México, alrededor de 3.6 millones de adultos padecen depresión, condición caracterizada por tristeza profunda, pérdida de interés en actividades cotidianas, dificultad para concentrarse y cambios en los patrones de sueño o apetito.

Además, instituciones de salud advierten que existe una relación estrecha entre la mente y el cuerpo. Diversos estudios han asociado la depresión con un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas como diabetes, cardiopatías y accidentes cerebrovasculares.

CINCO ACCIONES SENCILLAS PARA FORTALECER EL EQUILIBRIO PERSONAL

Especialistas en bienestar emocional comparten algunas prácticas simples que pueden ayudar a mantener una mejor estabilidad psicológica en la vida cotidiana.

1. Realizar un chequeo emocional diario. Dedicar unos segundos al inicio o al final del día para identificar cómo se siente una persona —estrés, cansancio, calma o enojo— permite reconocer necesidades emocionales y tomar decisiones más conscientes.

2. Utilizar técnicas de respiración. Una estrategia eficaz para reducir la tensión es la llamada respiración de caja: inhalar durante cuatro segundos, sostener cuatro, exhalar en cuatro y mantener nuevamente cuatro segundos. Repetir el ciclo ayuda a disminuir la ansiedad.

3. Mantener actividad física regular. El movimiento no solo beneficia al corazón o al metabolismo. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el ejercicio frecuente reduce síntomas de ansiedad y depresión. Caminar, estirarse o bailar pueden ser suficientes si se realizan con constancia.

4. Cuidar la calidad del descanso. Dormir entre siete y nueve horas ayuda a regular emociones y mejorar la salud general. Para favorecer un sueño reparador se recomienda evitar pantallas antes de acostarse, limitar el consumo de cafeína o alcohol por la noche y mantener horarios regulares.

5. Buscar apoyo profesional cuando sea necesario. Ante tristeza persistente, irritabilidad constante o pérdida de interés en actividades cotidianas, acudir con especialistas en salud mental permite recibir orientación y herramientas para enfrentar las dificultades.

Para los expertos, comprender que el bienestar emocional se construye día a día —a través de pequeños hábitos— es una de las claves para mantener una vida más equilibrada y saludable.